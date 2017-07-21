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Мурманская область. Арктика21.07.17 09:23

К 70-летию рождения Олега Найденова откроется выставка памяти первого мэра

28 июля в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова». Выставка посвящена 70-летию со дня рождения Олега Петровича Найдёнова (1947-2003), главы администрации города Мурманска (1991-2003), первого избранного мэра (1996-2003), Заслуженного строителя Российской Федерации (2001), Почётного гражданина города Мурманска (2004, посмертно).

Олег Петрович родился в украинском городе Тернополь в семье военнослужащего, детские годы прошли на Дальнем Востоке. В 1966 году окончил Бережанский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского хозяйства», получив квалификацию техника-электрика. В 1988 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова по специальности «Экономика и организация строительства на железных дорогах», получив квалификацию инженера-экономиста.

В Заполярье впервые О.П. Найдёнов приехал в 1969 году, отдав 18 лет работе на местных строительных предприятиях – завод нерудных материалов управления «Главмурманскстрой», комбинат «Стройконструкция», спецуправление «Союзвзрывпром». Обширный опыт в сфере строительства О.П. Найдёнов получал планомерно, пройдя все стадии работы на производстве – от труженика-электромонтёра до руководителя и зарекомендовав себя в качестве ответственного и надёжного хозяйственника.

С 1987 года и до конца жизни Олег Петрович занимался политической работой. В период 1987-1991-х гг. был заместителем председателя, первым заместителем председателя, затем – председателем исполнительного комитета Первомайского районного Совета народных депутатов города Мурманска. 25 ноября 1991 года был назначен главой администрации города Мурманска. В ноябре 1996 года О.П. Найдёнов стал первым всенародно избранным мэром в истории города Мурманска. В марте 2000 года переизбран на этой должности, получив рекордно высокий процент голосов избирателей.

Новость взят(а) с web-site https://hibiny.com

Став руководителем города в весьма непростой период его истории, Олег Петрович Найдёнов приложил максимум усилий для всестороннего развития столицы Заполярья. В памяти мурманчан сохранились найдёновские «санитарные пятницы» с постоянным контролем процесса благоустройства городских дорог и дворовых территорий, фасадов зданий. Большое внимание О.П. Найдёнов уделял развитию жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, охране окружающей среды, укреплению внешнеполитических связей города Мурманска, прежде всего, с городами-побратимами. Заметно преобразился Ленинский район города, где появилась зона отдыха, были построены храм Спаса-на-Водах, мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время».

За неравнодушие к проблемам города, твёрдость в решениях и отзывчивость Олег Петрович оставил о себе самые тёплые воспоминания у мурманчан.

Помимо документов и предметов из личного архива семьи Найдёновых, на выставке будут представлены фотографии периода 1990-х годов, которые не только отражают политическую и общественную часть деятельности О.П. Найдёнова, но и важные моменты в истории города Мурманска тех лет. Многие фотографии являются уникальными и будут демонстрироваться впервые.

Выставка работает до 5 октября.

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