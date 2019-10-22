К 75-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков

23 октября в 19.00 на малой сцене Мурманского областного драматического театра состоится показ спектакля о Великой Отечественной войне.

Тема войны - одна из самых жестоких и болевых. В основе пьесы - реальные события, о которых поведала автору их участница, Аля Ладысева, чудом оставшаяся в живых.

«Не покидай меня…» - баллада о мужестве, героизме и любви. Белорусский драматург Алексей Дударев посвятил свою пьесу женщинам, оказавшимся на войне. Автор рассказывает о девчонках-разведчицах, которым предстояло выполнить особо важное задание, с болью, восхищением и чувством ужасающей несправедливости девичьей судьбы.

Как и их сверстницы, девушки мечтали о замужестве, мирной жизни, шутили, смеялись, плакали. В этих вчерашних школьницах было столько женственности, чистоты, задора юности… Покоряет их внутренняя сила, чувство долга, непоколебимая вера в Победу.

Это спектакль о подвиге и о любви на войне.

Пьеса Алексея Дударева созвучна времени. И сегодня многим приходится делать непростой нравственный выбор.