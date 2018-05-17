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Мурманская область. Арктика17.05.18 13:48

К 80-летию Мурманской области приурочен художественно-краеведческий проект «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее»

18 мая в 10.00 в Музее истории Мурманского морского торгового порта при содействии Мурманского областного краеведческого музея состоится торжественная презентация художественно-краеведческого проекта «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее». Мероприятие приурочено к 80-летию со дня основания Мурманской области. 

На выставке будут представлены восемь этюдов с картины малоизвестного художника и краеведа Евгения Бартольда. Художественная работа написана в 1933 году и является уникальным экспонатом. Полотно размером в 12 метров в ширину представляет панораму Мурманска 1930-х годов. Размеры картины настолько велики, что экспонировать оригинал оказалось невозможным, поэтому посетителям будут представлены этюды с картины. 

Посетители увидят Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева, Мурманский морской торговый порт и другие исторические здания Мурманска в художественном исполнении Евгения Бартольда. В этом году исполняется 85 лет с года создания полотна. 

Выставка сопровождается современными фотографиями и информационными материалами.

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