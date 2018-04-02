К 80-летию Мурманской области приурочено издание «Антологии детской рукописной книги. 1997-2017 гг.»

3 апреля в музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится презентация «Антологии детской рукописной книги. 1997-2017 гг.».

В юбилейное издание вошли произведения, посвященные родному краю, созданные и иллюстрированные юными писателями Мурманской области, Свердловской области, Великобритании, Франции и других стран.

Книга издана в связи с празднованием в 2018 году целого ряда памятных дат: 80-летия со дня образования Мурманской области, 50-летия областной детско-юношеской библиотеки, 20-летия международного конкурса Детской рукописной книги, начала старта Десятилетия детства в России.

Перед гостями праздника выступят юные писатели из Мурманска и Мончегорска, их произведения в оригинальных номерах будут исполнять и читатели библиотеки.

На мероприятии юные писатели в интерактивном режиме дадут старт хештег-акции «Я читаю «Антологию детской рукописной книги!».

Участниками события станут читатели библиотеки, писатели, издатели, деловые партнеры конкурса, представители общественности.