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Мурманская область. Арктика09.06.18 07:25

К 80-летию региона: Мурманская областная научная библиотека презентовала новую электронную коллекцию «Мурман – край российский»

В областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация электронной коллекции «Мурман – край российский». Новое собрание – подарок библиотекарей и краеведов к 80-летию Мурманской области. Коллекция входит в создаваемую электронную библиотеку «Кольский Север» – наиболее полное собрание цифровых документов о Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун поблагодарила коллектив библиотеки за огромную работу, проведённую к юбилею региона, и в целом за уникальный труд по сбору, анализу и популяризации информации о нашем крае.

«Краеведческие знания необходимы всем, они приносят ощутимую практическую пользу в работе, в жизни. Я очень надеюсь, что ваша работа будет востребована. Популяризация, распространение краеведческих знаний – важнейшая задача, и не только ваша, но и наша с вами общая. И мы в этом направлении продолжим активно действовать», – сказала Марина Ковтун.

Как одну из форм распространения краеведческих знаний Марина Ковтун предложила проведение краеведческих диктантов.

На сегодняшний день в коллекцию «Мурман – край российский» вошли более 70 источников. Открывает юбилейное собрание изданий и документов выпуск региональной газеты «Полярная правда» от 30 мая 1938 года, в котором опубликованы постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «О ликвидации Мурманского округа» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая «Об образовании Мурманской области».

Основой коллекции стали труды историков-краеведов: доктора исторических наук, профессора Алексея Алексеевича Киселева, доктора педагогических наук Вячеслава Васильевича Дранишникова и других известных авторов. С административно-территориальным делением Мурманской области в разные годы знакомят справочники Исполкома Мурманского областного Совета депутатов трудящихся, Министерства юстиции Мурманской области и Государственного архива Мурманской области. Изюминка коллекции – издания, посвященные отдельным территориям, городам и районам Мурманской области. Большая часть книг, размещенных в коллекции, выходила малым тиражом, есть далеко не в каждой библиотеке и широкому кругу читателей доступна только благодаря электронной коллекции.

Работа над созданием коллекции только началась. Вскоре читателям электронной библиотеки станут доступны работы Ивана Федоровича Ушакова, а также новый фундаментальный труд Епископа Североморского и Умбского Митрофана – трехтомник «Кольский Север в средние века».

 

 

 

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