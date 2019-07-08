К БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ

У буровых установок и вспомогательных судов «Газпром флота» будет много работы в этом году

5 июля врио губернатора Мурманской области поручил собрать рабочую группу, которая оценит возможности создания в порту Мурманск логистической базы обеспечения шельфовых проектов, а также станет координационным центром для всех задействованных в этой работе ведомств. И на это есть полные основания: компании, которые занимаются разработкой шельфа, заинтересованы в использовании возможностей незамерзающего порта Мурманск. Поэтому необходимо создать все для их работы условия – обеспечить швартовку судов, сервис, обслуживание, судоремонт, в том числе буровых установок, который имеет свою специфику.

Мурманск – стартовая площадка к богатствам Арктики

Необходимость создания в мурманском порту инфраструктуры и условий для судов, обеспечивающих работу буровых установок главе региона обозначил генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов. Встреча состоялась на полупогружной плавучей буровой установке «Nanhai VIII», которая в это время находилась в Кольском заливе.

Планируется, что в это воскресенье, 7 июля, ППБУ «Nanhai VIII» и самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» выйдут из Кольского залива и будут доставлены в Карское море для проведения геологоразведочных работ на Скуратовском и Ленинградском лицензионных участках.

«Являясь оператором ПАО «Газпром» по проведению геологоразведочных работ на шельфе Арктики, начиная с 2017 года «Газпром геологоразведка» значительно прирастила запасы углеводородов на Ленинградском газоконденсатном месторождении, а также открыла крупное Нярмейское месторождение и уникальное по величине запасов газа месторождение им. В.А. Динкова. В ближайшее время мы продолжим разведочные работы на Ленинградском лицензионном участке и впервые выйдем с глубоким бурением на Скуратовский участок», – прокомментировал планы на этот навигационный сезон генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

В настоящее время на планете более 30% нефти и газа добывается на шельфе. Но, к сожалению, наша страна в постсоветский период уделяла освоению шельфа недостаточное внимание. Только в последние годы Россия активизировала работы в этом направлении. В мире эксплуатируются сотни морских буровых установок. В СССР их было почти два десятка, в РФ остались единицы.

Сегодня основными игроками на Арктическом шельфе являются дочерние компании «Газпрома»: «Газпром нефть», уже добывающая «чёрное золото» с помощью МЛСП «Приразломная» в Печорском море, и ООО «Газпром флот», на которое возложена задача проведения геологоразведочных работ, строительства добычных скважин на шельфе. В своём арсенале «Газпром флот» имеет уникальные полупогружные буровые установки шестого поколения – «Полярную звезду» и «Северное сияние», работающие в Охотском море, СПБУ «Амазон», сделавшую немало открытий, а также СПБУ «Арктическая», где у причалов 35-го судоремонтного завода (СРЗ) сейчас проводятся работы по подготовке к новому буровому сезону.

Арктический гигант

Строгий досмотр на контрольно-пропускном пункте – и мы направляемся к СПБУ «Арктическая», которую специалисты вместе с экипажем установки готовят к новому буровому сезону.

Судьба «Арктической» – непростая. Её почти полтора десятилетия строили корабелы северодвинского судоремонтного завода «Звёздочка», а достраивалась она здесь, в Мурманске. С 3 по 21 июля 2011г. в Белом море проходили её ходовые испытания, в процессе которых она «вставала» на опорные колонны, проводилась проверка общесудовых систем. Буксировку СПБУ «Арктическая» из Северодвинска в Мурманск начали 24 ноября, а завершили через четверо суток. С 28 ноября 2011г. у причала 35-го СРЗ она готовилась к буровому сезону 2014г.

«Арктическая» – серьёзное сооружение, впечатляющее своими размерами, технической оснащённостью и масштабом решаемых задач. Длина корпуса установки – 88 метров , ширина – 66 метров , высота борта – 9,7 метра , высота при полностью поднятых опорах – 139 метров . Конструкционно она представляет собой установку на трёх трёхгранных опорах с жилым модулем в носовой части, с посадочной площадкой для вертолёта и буровым блоком, размещённым на выдвижной консоли в кормовой части. СПБУ предназначена для разведочного и эксплуатационного бурения до 12 нефтяных и газовых скважин глубиной до 6500 метров при глубине моря от 7 до 100 метров . Кантеливер (консоль. – Авт.) перемещает буровое оборудование на платформе вперёд-назад на 24,2 метра и влево-вправо на 3,7 метра . Экипаж СПБУ состоит из 90 человек. При стоянке на опорах и клиренсе ( 12,5 метра ) она может эксплуатироваться при скорости ветра 46 метров в секунду. При опущенных на 31,5 метра опорах от положения по походному может осуществлять штормовой дрейф при высоте волн 12 метров и скорости ветра 32,7 метра в секунду.

Для экипажа на СПБУ созданы приличные условия для работы и отдыха. В жилом модуле размещены одно- и двухместные каюты, санитарно-гигиенические и бытовые помещения, столовая, телесалон, салон отдыха, камбуз, медицинский блок и прачечная.

На СПБУ по левому и правому бортам имеются средства спасения – катера и спасательные плоты для 100% экипажа. Каждому члену экипажа положен гидрокостюм и спасательный жилет. На эвакуацию всего персонала отводится не более семи минут.

Главный пост управления СПБУ совмещён с судовым вертолётным командным пунктом и блоком помещений радиосвязи, навигации и трансляции. Чтобы руководить посадкой вертолёта на вертолётную площадку, капитан установки Александр Идиатуллин два месяца учился в Москве на специальных курсах.

При строительстве СПБУ использовалось 70% российского оборудования и 30% иностранного, в том числе буровой комплекс и палубные краны. Всем электрооборудованием управляет автоматизированная система управления техническими средствами, куда входят пожарная сигнализация и система газоанализа. Три дизель-генератора производства Коломенского завода мощностью по 2000 киловатт каждый обеспечивают все узлы и механизмы установки при работе на точке бурения. Обеспечена СПБУ и аварийным дизель-генератором в 245 киловатт, а также двумя стояночными дизелями по 350 киловатт каждый.

Есть на СПБУ и две опреснительные установки производительностью 25 тонн воды в сутки каждая. Станция сточных вод обеспечивает стопроцентную очистку и обеззараживание технических и фекальных вод. Оставшиеся твёрдые частицы собираются в специальную цистерну и сдаются на берегу для утилизации. На СПБУ имеются цистерна сбора сточных буровых вод, цистерна сбора очищенных буровых вод, цистерна отработанного масла и контейнеры для выбуренной породы.

Буровое оборудование позволяет строить скважины глубиной до 6500 метров . Мощный верхний привод облегчает процесс бурения. Рабочее место бурильщика в корне отличается от всего виденного мною ранее. Удобное кожаное кресло, на подлокотниках джойстики, перед глазами мониторы и циферблаты. И всё это в пожаро-взрывобезопасной кабине с микроклиматом.

В двух шагах от рабочего кресла – пульт противовыбросового оборудования (ПВО), предназначенный для перекрытия скважины при появлении аномально высокого внутрипластового давления. На устье скважины установлено специальное устройство – превентор, куда и поступит сигнал с пульта ПВО, чтобы не допустить выброса газа. Заработой узлов и механизмов установки бурильщик может наблюдать не только по встроенным приборам и компьютеру, но и с помощью пяти видеокамер.

Возвращение в Арктику

СПБУ «Арктическая» после ввода в строй ударно потрудилась по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» на шельфе Балтийского моря, построив в 2014–2017 гг. восемь скважин. Персонал установки успешно справился с поставленными задачами, выполняя их в срок и с высоким качеством. Да и техника не подвела, показав себя с лучшей стороны.

За всё время выполнения буровых работ на Балтике к персоналу не было никаких претензий со стороны отечественных и зарубежных природоохранных организаций. Отнюдь не случайно в 2017 г . «Арктическая» награждена генеральным директором ООО «Газпром флот» Юрием Шамаловым Почётной грамотой, как лучший трудовой коллектив среди плавтехсредств ООО «Газпромфлот» по итогам работы за 2017г.

После работы на Балтике СПБУ «Арктическая» находилась на отстое в порту Усть-Луга, откуда на судне-перевозчике «Хiang He Kou» отправилась в Сингапур на судоверфь «Keppell», где на ней по контракту с генеральным подрядчиком, компанией «SOEPL», были выполнены ремонтные работы на судовом, буровом, электротехническом оборудовании, осуществлены докование и покраска корпуса.

Здесь на «Арктической» выполнялись работы по подготовке под класс Морского регистра. По завершению ремонта в Сингапуре, который продолжался с ноября 2017-го по март 2018г., СПБУ на судне-перевозчике «Альбатрос» доставили в Мурманск, и во время бурового сезона 2018г. она по заказу ООО «Газпром геологоразведка» выполнила буровые работы в Карском море, на месторождении Нярмейское. Это был сложный буровой сезон, хотя в Арктике простых не бывает по определению.

С самого начала не повезло с погодой и ледовой обстановкой в Карских воротах, из-за чего откладывались сроки буксировки установки на точку бурения. Тем не менее, несмотря на поздние сроки начала работ, буровики справились с поставленной задачей, построив скважину Нярмейская глубиной 2150 метров . И в середине ноября 2018 г . «Арктическая» вернулась в Кольский залив, чтобы начать подготовку к новому буровому сезону, который стартовал 25 июня и завершится 26 октября 2019 г . и в ходе которого по заказу ООО «Газпром геологоразведка» будет построена скважина Скуратовская № 1.

У причала 35-го СРЗ экипаж СПБУ своими силами выполнил необходимый комплекс работ. Нельзя не отметить, что в «Газпром флоте» серьёзно относятся к подбору кадров. На СПБУ «Арктическая» вахтовым методом работает профессионально подготовленный персонал. Находящийся в этот период на борту главный инженер Виталий Яковлев получал и совершенствовал свои знания и навыки на буровых платформах во Вьетнаме, трудился главным инженером бурового комплекса МЛСП «Приразломная», прежде чем пришёл на СПБУ «Арктическая». Основываясь на биографии капитана СПБУ Александра Идиатуллина, как и многих других членов экипажа, можно писать историю освоения российского шельфа. Его капитанский стаж на полупогружных и самоподъёмных буровых установках – 33 года, а работает он на них четыре десятилетия. Все месторождения Охотского моря, которые сейчас разрабатываются, открывались с его участием: Одопту, Чайво, Пильтун-Астохское. Он командовал буровыми работами во время строительства разведочных скважин Красногорская-1 в Татарском проливеи Петровская-1 в заливе Терпения. Ему довелось работать на ППБУ «Хакурю-2», на СПБУ «Эхаби», «Сахалинская», Кылу Лонг, Там Дао. С 2005г. он трудится на СПБУ «Арктическая», в строительстве которой принимал активное участие.

Буровые не простаивают

В 2018 г . были задействованы все четыре буровые установки ООО «Газпром флот». По договору с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» ППБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» занимались строительством четырёх эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении Охотского моря, пробурив их до вскрытия продуктивного горизонта. По заказу ООО «Газпром геологоразведка» СПБУ «Арктическая» пробурила поисково-оценочную скважину на Нярмейском лицензионном участке, что на шельфе Карского моря. СПБУ «Амазон» работала в акватории Обской губы, на Северо-Обском лицензионном участке.

В буровом сезоне 2019 г . все четыре буровые установки ООО «Газпром флот» вновь будут задействованы, а сейчас готовятся к работам на шельфе.

В России нет морской буровой установки, которая открыла бы на Арктическом шельфе столько месторождений газа, сколько СПБУ «Амазон». Осадка этой СПБУ обеспечивает выход на точки бурения с глубиной воды от 4 до 51 метров и бурение скважин глубиной до 3000 метров . В Обской и Тазовской губах Карского моря на её счету месторождения природного газа - Северо-Каменномысское Обское, Каменномысское море, Чугорьяхинское, Антипаютинское, Тотаяхинское, Харасавэй-море, а также Семаковское. ССПБУ «Амазон» в 2018 г . по заказу «НОВАТЭКа» на Северо-Обском лицензионном участке пробурена поисковооценочная скважина ПО-1.

Сырьё этого месторождения, ресурсы которого оцениваются более чем в 1 трлн куб. метров «голубо го топлива» и почти 150 млн тонн нефти, будет востребовано в рамках проекта «Арктик СПГ-3».

Эта разведочная скважина, построенная с помощью СПБУ «Амазон», стала 23-й на арктическом шельфе. Персонал СПБУ «Амазон» готовит её к новому буровому сезону в порту Ямбург, совместно со специалистами модернизируя электрооборудование и АСУП. Учитывая необходимость максимального использования межледового периода и увеличения длительности бурового сезона, компания «Газпром флот» создала здесь базу для зимнего базирования и ремонта буровых установок. Это позволило более чем на месяц продлить сезон буровых работ в районе Обской и Тазовской губ. Ведь на транспортировку из Мурманска к месту проведения бурения в Обской губе и назад уходило до 25 суток. Приходилось привлекать к проводке атомные ледоколы, чтобы пройти Ледовые заторы Карских ворот, затрачивая на это немалые средства. Теперь такой проблемы для СПБУ «Амазон» нет.

Во время бурового сезона 2019 г . СПБУ «Амазон» опять будет работать позаказу «НОВАТЭКа» на Северо-Обском лицензионном участке в рамках проекта «Арктик СПГ–2».

Не останутся без дела и ППБУ шестого поколения «Полярная звезда» и «Северное сияние», которым предстоит работать в Охотском море, на Южно-Киринском месторождении. Готовя это месторождение к промышленной эксплуатации, «Полярная звезда» и «Северное сияние» построят более 30 эксплуатационных скважин. Обе полупогружные буровые установки находятся в Корсакове, в бухте Зарянская, откуда должны уйти на точку бурения.

Вспомогательный флот

Понятно, что без обеспечивающих структур буровые установки работать не могут. Как было уже сказано в самом начале, для их нормального функционирования нужны и береговые базы обеспечения, и вспомогательный флот (или свой, или арендованный). У ООО «Газпром флот» есть свой флот, который постоянно пополняется новыми судами.

Среди специализированных судов «Газпром флота» - научно-исследовательское судно «Академик Голицын». ПБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» в море обслуживают транспортно-буксировочные суда «Сатурн» и «Нептун». «Нептун» сейчас проходит техническое обслуживание и готовится к буровому сезону. Танкер-заправщик «Газпром шельф» всегда готов пополнить запас топлива на буровых платформах. Он вместе с крановым судном «Газшельф» находится в Мурманске у причала береговой базы «Газпром флота» в эксплуатационном резерве. Незаменимы в условиях Арктики многофункциональные ледокольные суда «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов», которые сейчас трудятся в Печорском море, обеспечивая МЛСП «Приразломная». Всегда при деле транспортно буксировочные суда «Дунай» и «Десна», которые переданы в бербоут-чартер.

Единственное в России краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» также входит в состав «Газпром флота».

Построенная в Южной Корее и переданная «Газпрому» 31 октября 2018 г . плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский» стала составной частью морского терминала по обеспечению природным газом Калининградской области. Она поможет обеспечить надёжное энергоснабжение региона.

Не так давно флот пополнился судном снабжения «Иван Сидоренко», а второе однотипное судно «Остап Шеремет» поступило в состав флота в 2019 г . По договору между «Газпромом» и ООО «Судостроительная компания «везда» в 2019–2024 гг. «Газпром флот» получит три новых судна снабжения, один ледокол и одно новое пассажирское судно.

Юрий БАНЬКО.

«Нефть России» 5-6 / 2019