К БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
У буровых установок и вспомогательных судов «Газпром флота» будет много работы в этом году
5 июля врио губернатора Мурманской области поручил собрать рабочую группу, которая оценит возможности создания в порту Мурманск логистической базы обеспечения шельфовых проектов, а также станет координационным центром для всех задействованных в этой работе ведомств. И на это есть полные основания: компании, которые занимаются разработкой шельфа, заинтересованы в использовании возможностей незамерзающего порта Мурманск. Поэтому необходимо создать все для их работы условия – обеспечить швартовку судов, сервис, обслуживание, судоремонт, в том числе буровых установок, который имеет свою специфику.
Мурманск – стартовая площадка к богатствам Арктики
Необходимость создания в мурманском порту инфраструктуры и условий для судов, обеспечивающих работу буровых установок главе региона обозначил генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов. Встреча состоялась на полупогружной плавучей буровой установке «Nanhai VIII», которая в это время находилась в Кольском заливе.
Планируется, что в это воскресенье, 7 июля, ППБУ «Nanhai VIII» и самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» выйдут из Кольского залива и будут доставлены в Карское море для проведения геологоразведочных работ на Скуратовском и Ленинградском лицензионных участках.
«Являясь оператором ПАО «Газпром» по проведению геологоразведочных работ на шельфе Арктики, начиная с 2017 года «Газпром геологоразведка» значительно прирастила запасы углеводородов на Ленинградском газоконденсатном месторождении, а также открыла крупное Нярмейское месторождение и уникальное по величине запасов газа месторождение им. В.А. Динкова. В ближайшее время мы продолжим разведочные работы на Ленинградском лицензионном участке и впервые выйдем с глубоким бурением на Скуратовский участок», – прокомментировал планы на этот навигационный сезон генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.
В настоящее время на планете более 30% нефти и газа добывается на шельфе. Но, к сожалению, наша страна в постсоветский период уделяла освоению шельфа недостаточное внимание. Только в последние годы Россия активизировала работы в этом направлении. В мире эксплуатируются сотни морских буровых установок. В СССР их было почти два десятка, в РФ остались единицы.
Сегодня основными игроками на Арктическом шельфе являются дочерние компании «Газпрома»: «Газпром нефть», уже добывающая «чёрное золото» с помощью МЛСП «Приразломная» в Печорском море, и ООО «Газпром флот», на которое возложена задача проведения геологоразведочных работ, строительства добычных скважин на шельфе. В своём арсенале «Газпром флот» имеет уникальные полупогружные буровые установки шестого поколения – «Полярную звезду» и «Северное сияние», работающие в Охотском море, СПБУ «Амазон», сделавшую немало открытий, а также СПБУ «Арктическая», где у причалов 35-го судоремонтного завода (СРЗ) сейчас проводятся работы по подготовке к новому буровому сезону.
Арктический гигант
Строгий досмотр на контрольно-пропускном пункте – и мы направляемся к СПБУ «Арктическая», которую специалисты вместе с экипажем установки готовят к новому буровому сезону.
Судьба «Арктической» – непростая. Её почти полтора десятилетия строили корабелы северодвинского судоремонтного завода «Звёздочка», а достраивалась она здесь, в Мурманске. С 3 по 21 июля 2011г. в Белом море проходили её ходовые испытания, в процессе которых она «вставала» на опорные колонны, проводилась проверка общесудовых систем. Буксировку СПБУ «Арктическая» из Северодвинска в Мурманск начали 24 ноября, а завершили через четверо суток. С 28 ноября 2011г. у причала 35-го СРЗ она готовилась к буровому сезону 2014г.
«Арктическая» – серьёзное сооружение, впечатляющее своими размерами, технической оснащённостью и масштабом решаемых задач. Длина корпуса установки –
Для экипажа на СПБУ созданы приличные условия для работы и отдыха. В жилом модуле размещены одно- и двухместные каюты, санитарно-гигиенические и бытовые помещения, столовая, телесалон, салон отдыха, камбуз, медицинский блок и прачечная.
На СПБУ по левому и правому бортам имеются средства спасения – катера и спасательные плоты для 100% экипажа. Каждому члену экипажа положен гидрокостюм и спасательный жилет. На эвакуацию всего персонала отводится не более семи минут.
Главный пост управления СПБУ совмещён с судовым вертолётным командным пунктом и блоком помещений радиосвязи, навигации и трансляции. Чтобы руководить посадкой вертолёта на вертолётную площадку, капитан установки Александр Идиатуллин два месяца учился в Москве на специальных курсах.
При строительстве СПБУ использовалось 70% российского оборудования и 30% иностранного, в том числе буровой комплекс и палубные краны. Всем электрооборудованием управляет автоматизированная система управления техническими средствами, куда входят пожарная сигнализация и система газоанализа. Три дизель-генератора производства Коломенского завода мощностью по 2000 киловатт каждый обеспечивают все узлы и механизмы установки при работе на точке бурения. Обеспечена СПБУ и аварийным дизель-генератором в 245 киловатт, а также двумя стояночными дизелями по 350 киловатт каждый.
Есть на СПБУ и две опреснительные установки производительностью 25 тонн воды в сутки каждая. Станция сточных вод обеспечивает стопроцентную очистку и обеззараживание технических и фекальных вод. Оставшиеся твёрдые частицы собираются в специальную цистерну и сдаются на берегу для утилизации. На СПБУ имеются цистерна сбора сточных буровых вод, цистерна сбора очищенных буровых вод, цистерна отработанного масла и контейнеры для выбуренной породы.
Буровое оборудование позволяет строить скважины глубиной до
В двух шагах от рабочего кресла – пульт противовыбросового оборудования (ПВО), предназначенный для перекрытия скважины при появлении аномально высокого внутрипластового давления. На устье скважины установлено специальное устройство – превентор, куда и поступит сигнал с пульта ПВО, чтобы не допустить выброса газа. Заработой узлов и механизмов установки бурильщик может наблюдать не только по встроенным приборам и компьютеру, но и с помощью пяти видеокамер.
Возвращение в Арктику
СПБУ «Арктическая» после ввода в строй ударно потрудилась по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» на шельфе Балтийского моря, построив в 2014–2017 гг. восемь скважин. Персонал установки успешно справился с поставленными задачами, выполняя их в срок и с высоким качеством. Да и техника не подвела, показав себя с лучшей стороны.
За всё время выполнения буровых работ на Балтике к персоналу не было никаких претензий со стороны отечественных и зарубежных природоохранных организаций. Отнюдь не случайно в
После работы на Балтике СПБУ «Арктическая» находилась на отстое в порту Усть-Луга, откуда на судне-перевозчике «Хiang He Kou» отправилась в Сингапур на судоверфь «Keppell», где на ней по контракту с генеральным подрядчиком, компанией «SOEPL», были выполнены ремонтные работы на судовом, буровом, электротехническом оборудовании, осуществлены докование и покраска корпуса.
Здесь на «Арктической» выполнялись работы по подготовке под класс Морского регистра. По завершению ремонта в Сингапуре, который продолжался с ноября 2017-го по март 2018г., СПБУ на судне-перевозчике «Альбатрос» доставили в Мурманск, и во время бурового сезона 2018г. она по заказу ООО «Газпром геологоразведка» выполнила буровые работы в Карском море, на месторождении Нярмейское. Это был сложный буровой сезон, хотя в Арктике простых не бывает по определению.
С самого начала не повезло с погодой и ледовой обстановкой в Карских воротах, из-за чего откладывались сроки буксировки установки на точку бурения. Тем не менее, несмотря на поздние сроки начала работ, буровики справились с поставленной задачей, построив скважину Нярмейская глубиной
У причала 35-го СРЗ экипаж СПБУ своими силами выполнил необходимый комплекс работ. Нельзя не отметить, что в «Газпром флоте» серьёзно относятся к подбору кадров. На СПБУ «Арктическая» вахтовым методом работает профессионально подготовленный персонал. Находящийся в этот период на борту главный инженер Виталий Яковлев получал и совершенствовал свои знания и навыки на буровых платформах во Вьетнаме, трудился главным инженером бурового комплекса МЛСП «Приразломная», прежде чем пришёл на СПБУ «Арктическая». Основываясь на биографии капитана СПБУ Александра Идиатуллина, как и многих других членов экипажа, можно писать историю освоения российского шельфа. Его капитанский стаж на полупогружных и самоподъёмных буровых установках – 33 года, а работает он на них четыре десятилетия. Все месторождения Охотского моря, которые сейчас разрабатываются, открывались с его участием: Одопту, Чайво, Пильтун-Астохское. Он командовал буровыми работами во время строительства разведочных скважин Красногорская-1 в Татарском проливеи Петровская-1 в заливе Терпения. Ему довелось работать на ППБУ «Хакурю-2», на СПБУ «Эхаби», «Сахалинская», Кылу Лонг, Там Дао. С 2005г. он трудится на СПБУ «Арктическая», в строительстве которой принимал активное участие.
Буровые не простаивают
В
В буровом сезоне
В России нет морской буровой установки, которая открыла бы на Арктическом шельфе столько месторождений газа, сколько СПБУ «Амазон». Осадка этой СПБУ обеспечивает выход на точки бурения с глубиной воды от 4 до
Сырьё этого месторождения, ресурсы которого оцениваются более чем в 1 трлн куб. метров «голубо го топлива» и почти 150 млн тонн нефти, будет востребовано в рамках проекта «Арктик СПГ-3».
Эта разведочная скважина, построенная с помощью СПБУ «Амазон», стала 23-й на арктическом шельфе. Персонал СПБУ «Амазон» готовит её к новому буровому сезону в порту Ямбург, совместно со специалистами модернизируя электрооборудование и АСУП. Учитывая необходимость максимального использования межледового периода и увеличения длительности бурового сезона, компания «Газпром флот» создала здесь базу для зимнего базирования и ремонта буровых установок. Это позволило более чем на месяц продлить сезон буровых работ в районе Обской и Тазовской губ. Ведь на транспортировку из Мурманска к месту проведения бурения в Обской губе и назад уходило до 25 суток. Приходилось привлекать к проводке атомные ледоколы, чтобы пройти Ледовые заторы Карских ворот, затрачивая на это немалые средства. Теперь такой проблемы для СПБУ «Амазон» нет.
Во время бурового сезона
Не останутся без дела и ППБУ шестого поколения «Полярная звезда» и «Северное сияние», которым предстоит работать в Охотском море, на Южно-Киринском месторождении. Готовя это месторождение к промышленной эксплуатации, «Полярная звезда» и «Северное сияние» построят более 30 эксплуатационных скважин. Обе полупогружные буровые установки находятся в Корсакове, в бухте Зарянская, откуда должны уйти на точку бурения.
Вспомогательный флот
Понятно, что без обеспечивающих структур буровые установки работать не могут. Как было уже сказано в самом начале, для их нормального функционирования нужны и береговые базы обеспечения, и вспомогательный флот (или свой, или арендованный). У ООО «Газпром флот» есть свой флот, который постоянно пополняется новыми судами.
Среди специализированных судов «Газпром флота» - научно-исследовательское судно «Академик Голицын». ПБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» в море обслуживают транспортно-буксировочные суда «Сатурн» и «Нептун». «Нептун» сейчас проходит техническое обслуживание и готовится к буровому сезону. Танкер-заправщик «Газпром шельф» всегда готов пополнить запас топлива на буровых платформах. Он вместе с крановым судном «Газшельф» находится в Мурманске у причала береговой базы «Газпром флота» в эксплуатационном резерве. Незаменимы в условиях Арктики многофункциональные ледокольные суда «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов», которые сейчас трудятся в Печорском море, обеспечивая МЛСП «Приразломная». Всегда при деле транспортно буксировочные суда «Дунай» и «Десна», которые переданы в бербоут-чартер.
Единственное в России краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» также входит в состав «Газпром флота».
Построенная в Южной Корее и переданная «Газпрому» 31 октября
Не так давно флот пополнился судном снабжения «Иван Сидоренко», а второе однотипное судно «Остап Шеремет» поступило в состав флота в
Юрий БАНЬКО.
«Нефть России» 5-6 / 2019