К членам клуба старшего поколения пришли в гости кинологи

В Мурманске продолжает работу «Городской клуб старшего поколения», участниками которого являются жители столицы Заполярья старше 55 лет. В субботу северяне стали гостями другого клуба — кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», где смогли пройти сеанс канистерапии (метода лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак), пообщаться с четвероногими друзьями и получить заряд позитивных эмоций.

Гостей ждали не только рассказы о разных породах собак — шпицах, йорках, корги, ризеншнауцерах, сиба-ину и многих других, но и настоящие цирковые номера в исполнении позитивных животных.

Скучать участникам «Городского клуба старшего поколения» не приходится, заслуженный отдых у пожилых мурманчан получается весьма активным: выставки, творческие мастер-классы, экскурсии, курсы компьютерной и юридической грамотности, спортивные занятия, лекции на всевозможные темы. Главное, чтобы здоровье не подвело. Но и об этом позаботились организаторы этого социального проекта.

— Члены клуба могут пройти доврачебное обследование без очереди в мурманской поликлинике № 1. Чтобы попасть на обследование, нужно лишь предъявить членское удостоверение клуба, а записаться на прием можно заранее по телефону, — рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов.

Чтобы стать членом «Городского клуба старшего поколения», надо написать заявление либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получит именную карту. Здесь же можно увидеть расписание мероприятий на текущий месяц и выбрать для себя те, что по душе.

На настоящее время в составе клуба уже 1070 участников. Заявления на вступления в клуб поступают каждый день.