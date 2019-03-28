Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптерСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.03.19 17:32

К декабрю 2019 года правительство РФ представит проект стратегии развития Арктики до 2035 года

Правительство должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года. Срок - 1 декабря 2019 г.», - говорится в документе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Павел В.
28.03.19 08:03
Война во дворах что ли, коли штабы создают? А ответственно работу организовать нельзя, чтобы авралов не было: а то у нас всё время чиновники шумят: летом - зима скоро, весной - потоп и сосули, осенью
Комментарий к новости:Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами
Д.О. Вернер
27.03.19 20:56
Может от депутатов будет больше пользы, если Вы перестанете их пиарить в роли комментаторов и опубликуете про них всего две таблицы: первая - это описание адресов домов их избирательных округов, а вто
Комментарий к новости:Это не тёплое кресло! - Виктор Хабаров рассказал молодёжи о работе депутата
Кирилл Андреевич
27.03.19 20:39
А я ещё помню советские времена, когда в "Наптуне" или "Океане" продавали мойвочку всего за 15 копеек килограмм. Но и цена трески на фото тоже радует - как быстро растут цены - народ богатеет!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области даже цены на соль пошли в рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 21 копейку, евро – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыПо расходам за капитальный ремонт многоквартирного дома – мы пчёлы, считает Конституционный суд РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 300 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика