К декабрю 2019 года правительство РФ представит проект стратегии развития Арктики до 2035 года

Правительство должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года. Срок - 1 декабря 2019 г.», - говорится в документе.