К концу 2019 года Минвостокразвития выдаст Стратегию развития Арктики

3 июля в Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, во время которого будет заслушан отчёт об итогах работы Минвостокразвития за 2018 год, который представит министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Стратегию развития Арктики и Основы государственной политики в Арктике планируется подготовить до конца 2019 года. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщил глава министерства Александр Козлов. По его словам, важным направлением развития этого макрорегиона станет арктическое судоходство.