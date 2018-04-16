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Мурманская область. Арктика16.04.18 16:28

К концу 2019 года в Мурманской области будут построены три новых детских сада

Новый проект правительства Российской Федерации, направленный на обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Как отметила глава региона, правительство Мурманской области не снижает внимания к вопросу доступности дошкольного образования. В 2017 году в посёлке Спутник был построен детский сад на 160 мест, приведены в соответствие с нормативами два садика Минобороны на 155 мест, переданные в муниципальную собственность, в Нижнем Луостари и Мончегорске-12. В феврале этого года открыт детский сад на 220 мест в Североморске-3. На эти цели были направлены средства консолидированного бюджета в сумме почти 364 млн рублей.

«По состоянию на 13 апреля в Мурманской области достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования. Это результат, к которому мы долго и целенаправленно шли», – отметила Марина Ковтун.

По информации министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко, в целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет Мурманская область нуждается в строительстве трех новых детских садов на 225 мест: на 75 мест в ЗАТО г. Североморск, на 75 мест в Полярном и на 75 мест в Печенге. На эти цели в 2018-2019 годах Мурманской области запланировано предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 142 млн рублей. 

Кроме того, в региональном бюджете на строительство детских садов будут предусмотрены денежные средства в размере более 101 млн рублей. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета составит 33,5 млн рублей. Таким образом, всего в 2018-2019 годах на строительство трех детских садов будет направлено 277,3 млн рублей.

«В 2018 году будут производиться работы по разработке проектной документации, по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а также изыскательские работы по привязке проекта к местности, и осенью начнется строительство детских садов. Основные строительные работы будут проводиться в 2019 году и должны быть завершены в декабре», – подчеркнула министр. 

Как рассказали представители администраций трёх муниципалитетов, в которых планируется строительство детских садов, земельные участки под строительство уже определены, до конца апреля за счёт местных бюджетов будут объявлены конкурсы на разработку проектной документации.  

«Детские сады должны быть построены строго в установленные правительством России сроки», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун и дала поручение главам администраций муниципальных образований взять всю работу по проектированию и строительству садов под личный контроль.

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