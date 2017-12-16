К концу года у журналистов Мурмана осталось ещё 40 вопросов к губернатору Марине Ковтун, которые они не успели задать ранее

Вчера прошла большая пресс-конференция губернатора Марины Ковтун, посвящённая итогам работы в 2017 году и планам на 2018 год.

В ходе общения с журналистами глава региона ответила на 40 вопросов. Были затронуты темы ЖКХ и благоустройства территорий, здравоохранения и социальной поддержки граждан, развития рыбной отрасли и перспектив арктических проектов, политики и муниципального управления. Отвечая на вопросы представителей СМИ, глава региона высказала своё отношение к резонансным вопросам региональной и федеральной повестки, рассказала о том, где и как намерена провести новогодние каникулы, поделилась рецептами фирменных блюд.

В пресс-конференции приняли участие более 60 журналистов со всей Мурманской области, представляющих федеральные и региональные информационные агентства, областные издания и телекомпании, местные СМИ.