К концу января мы узнаем сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Размер ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» станет известен в конце января. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку ещё не завершены работы по обследованию корабля», - сказал Рахманов. Говоря об оборудовании, которое предстоит заменить, глава ОСК отметил, что «оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию», сообщает ТАСС. «Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии», - уточнил Алексей Рахманов.

Напомним, пожар на «Адмирале Кузнецове», находящемся на ремонте в Мурманске, произошёл в декабре 2019 года. По данным экстренных служб, он мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.