К ликвидации последствий взрыва в доме на Зелёной улице были привлечены 129 человек и 37 единиц техники

«Арктик-ТВ» уже вчера подробно рассказало о пожаре в пятиэтажном доме, который произошёл после взрыва бытового газа в доме 78 на Зелёной улице Мурманска.

ГУ МЧС России по Мурманской области даёт первый комментарий после ликвидации этого ЧП: «24 ноября 2017 года в городе Мурманске по улице Зелёная, 78 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа с последующим возгоранием на площади 36,6 квадратных метров. В результате с фасадной стороны здания вынесена стеновая панель, оконный проём между 4 и 5 этажами. В квартире разрушены внутренние перегородки. С торцевой стороны здания смещена плита, требующая демонтажа. Проведена эвакуация жителей дома.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 129 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 75 человек и 19 единиц техники.

В 17 часов 59 минут пожар ликвидирован, проводится разбор конструкций поврежденной квартиры. Подготовлен пункт временного размещения для жителей поврежденного дома. Однако от размещения в ПВР они отказались, переехав к родственникам».

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска по указанию прокурора области Василия Щербакова проведена проверка по факту взрыва бытового газа 24 ноября 2017 года в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Зелёной.

Материалы проверки по данному факту прокуратурой округа направлены в следственные органы Следственного комитета РФ по Мурманской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

В настоящее время ведётся расследование, в ходе которого следственными органами проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в дальнейшем будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) причастных лиц.

о версии следствия, 24 ноября, в вечернее время в жилом пятиэтажном доме по улице Зелёной в городе Мурманске, произошёл взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже, от которого пострадал проживавший в ней мужчина, 1978 года рождения. В настоящее время он находится в реанимации. Кроме того, в результате произошедшего повреждена боковая стена дома и несколько квартир на этаже.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления завершён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изымается документация, связанная с эксплуатацией газового оборудования и иные предметы, имеющие доказательственное значение в рамках расследуемого уголовного дела. Следствием назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются лица, по чьей вине произошёл взрыв бытового газа, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.