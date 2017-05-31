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Мурманская область. Арктика31.05.17 15:00

К мурманским кукольникам приехал режиссер из Санкт-Петербурга Пётр Васильев для участия в постановке спектакля «Гадкий утёнок»

В Мурманском областном театре кукол начались репетиции спектакля «Гадкий утенок». Для его создания в областной центр из Санкт-Петербурга приехали режиссер Пётр Васильев и художник Алевтина Торик.

«Гадкий утенок» – классическая сказка Ханса Кристиана Андерсена. Кто не знает героев сказки – маленького, странного существа, оказавшегося приёмным сыном доброй Утки, которая искренне не понимает, как в её семье оказался этот некрасивый серый увалень, так не похожий на её жёлтеньких, пушистых малышей, и на чванливых и жестоких обитателей Птичьего Двора.

История известная, но как непросто рассказать о любви и великодушии, борьбой одного со всеми, и с самим собой, об одиночестве, сострадании и терпимости.

Петр Васильев впервые в Мурманске, но уже успел оценить высокий уровень работы художественно-постановочного цеха по созданию декораций и кукол к спектаклю, а также отметил талант артистов театра. По его словам, при создании спектакля был сделан большой акцент на зрелищность. Вместе с художником Алевтиной Торик Пётр искал вдохновение в картинах художников Русского Севера для придания сказке атмосферы тепла и уюта.

А вот Алевтина Торик в Мурманском областном театре кукол частый гость. Северяне встречаются с героями из её спектаклей «Колобок», «Бармалей» и «Золотой ключик».

Стоит напомнить, что в апреле текущего года Мурманскому областному театру кукол на постановку спектакля «Гадкий утёнок» Союз театральных деятелей России выделил грант в размере 250 тысяч рублей. Из 210 заявок гранты получили 43 соискателя. Мурманский областной театр кукол – среди победителей.

Премьера спектакля «Гадкий утёнок» состоится 17 июня.

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