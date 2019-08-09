К нам тепло приходит!

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 августа Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, существенных изменений в погоде не ожидается.11-12 августа погоду нашего региона будет определять северо-восточная периферия циклона с центром на юге Норвежского побережья: ожидается отход ветра к юго-восточному направлению, местами дождь, постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 10 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +7+12°, на юге до +16º.

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Водность большинства рек в Мурманской области уменьшается, уровни воды на реках понижаются на 1-3 см в сутки. На 9 августа уровни воды на большинстве рек были выше уровней прошлого года в это время и выше среднемноголетних уровней летней межени на 1-25 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 7-13°, в реке Кола в 8 час. мск была температура +9,5°.