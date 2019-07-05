К «Нашей рыбе» подвезёт спецавтобус

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сообщает, что начиная с 27 июля, далее еженедельно (каждую субботу) в ТЦ «Форум» будет проходить рыбная ярмарка «Наша рыба».

Цель ярмарки: дать возможность мурманчанам покупать качественную и недорогую рыбу отечественного улова. Цены на рыбную продукцию на ярмарке будут ниже рыночной на 25-30%.

Для обеспечения доступности ярмарочной площадки, Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с АО «Электротранспорт» будет организована перевозка пассажиров (каждую субботу) по следующему маршруту движения: ул. Гаджиева (конечная троллейбуса № 3) – просп. Героев-североморцев – просп. Ленина - просп. Кольский – ТЦ «Форум».

Остановки в пути, на которых будет размещена информация о времени движения автобуса: ул. Гаджиева; ул. Юрия Гагарина; пл. Пять Углов; просп. Кольский; пр-д Молодёжный; ТЦ «Форум».

Отправление с ул. Гаджиева: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30. Отправление от ТЦ «Форум»: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.