К недостроенному зданию на территории мончегорской ЦРБ ограничен доступ посторонних лиц

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обнаружили на территории центральной районной больницы Мончегорска опасный недострой. Ничем не огороженное и неосвещенное здание стало объектом досуга подростков. В рамках всероссийского мониторинга безопасности заброшенных строительных объектов эксперты ОНФ зафиксировали состояние недостроя, установили перед ним предупреждающие знаки и обратились в Министерство здравоохранения Мурманской области с заявлением о необходимости принятия защитных мер по обеспечению безопасности объекта.

В ответ на заявление общественников руководство мончегорской больницы пояснило, что объектом незавершенного строительства по проектной документации является здание пищеблока с примыкающим к нему административно-бытовым комплексом (АБК).

В министерстве заверили: сотрудники мончегорской ЦРБ приняли меры по ограничению свободного доступа граждан в недостроенные сооружения. Так, на входе в здание АБК была установлена металлическая дверь, а оконные проемы первых этажей закрыли металлическими листами и решетками, однако их целостность постоянно нарушается хулиганами. На ряде участков выставлены ограждения и предупреждающие об опасности знаки, натянуты оградительные ленты, ежедневно проводится обход опасного здания.

Кроме того, как сообщили общественникам сотрудники министерства, с марта 2017 г . градообразующее предприятие разрабатывает проектную документацию по реконструкции недостроенных зданий, находящихся на территории больничного городка (проспект Кирова, 6), и уже дано принципиальное согласие на оказание финансовой помощи в этом вопросе.

«Объект не только портит облик территории больницы, но и представляет серьёзную опасность. Можно бесконечно говорить об этом, делать репортажи, но желающие попасть на территорию все равно найдутся, и никакие знаки и заборы их не остановят. Нам удалось привлечь внимание общественности и властей к проблеме свободного доступа к недострою, и это уже большой шаг вперед. Активисты Общероссийского народного фронта проследят за тем, чтобы работы были доведены до логического завершения. Считаю, что тема безопасности заброшенных строительных зданий обязательно должна быть поднята на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоится в Москве 18-19 декабря», – сказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Батракова.