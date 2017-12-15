В Мурманске запахнет ельюВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.12.17 11:52

К недостроенному зданию на территории мончегорской ЦРБ ограничен доступ посторонних лиц

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обнаружили на территории центральной районной больницы Мончегорска опасный недострой. Ничем не огороженное и неосвещенное здание стало объектом досуга подростков. В рамках всероссийского мониторинга безопасности заброшенных строительных объектов эксперты ОНФ зафиксировали состояние недостроя, установили перед ним предупреждающие знаки и обратились в Министерство здравоохранения Мурманской области с заявлением о необходимости принятия защитных мер по обеспечению безопасности объекта.

В ответ на заявление общественников руководство мончегорской больницы пояснило, что объектом незавершенного строительства по проектной документации является здание пищеблока с примыкающим к нему административно-бытовым комплексом (АБК).

В министерстве заверили: сотрудники мончегорской ЦРБ приняли меры по ограничению свободного доступа граждан в недостроенные сооружения. Так, на входе в здание АБК была установлена металлическая дверь, а оконные проемы первых этажей закрыли металлическими листами и решетками, однако их целостность постоянно нарушается хулиганами. На ряде участков выставлены ограждения и предупреждающие об опасности знаки, натянуты оградительные ленты, ежедневно проводится обход опасного здания.

Кроме того, как сообщили общественникам сотрудники министерства, с марта 2017 г. градообразующее предприятие разрабатывает проектную документацию по реконструкции недостроенных зданий, находящихся на территории больничного городка (проспект Кирова, 6), и уже дано принципиальное согласие на оказание финансовой помощи в этом вопросе.

«Объект не только портит облик территории больницы, но и представляет серьёзную опасность. Можно бесконечно говорить об этом, делать репортажи, но желающие попасть на территорию все равно найдутся, и никакие знаки и заборы их не остановят. Нам удалось привлечь внимание общественности и властей к проблеме свободного доступа к недострою, и это уже большой шаг вперед. Активисты Общероссийского народного фронта проследят за тем, чтобы работы были доведены до логического завершения. Считаю, что тема безопасности заброшенных строительных зданий обязательно должна быть поднята на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоится в Москве 18-19 декабря», – сказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Батракова.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДо выборов Путина осталось 92 дня
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 66 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Анна
14.12.17 23:28
Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Анна
14.12.17 23:17
Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа01:00«Случайный роман». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца растут в цене-PRO ВалютуРубль упал к доллару и евро, отыгрывая решение ЦБ РФ снизить ключевую-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХНа мурманчан чихают с большой колокольни!-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы, добытые в открытом море СЗТО, необходимо доставлять на российский берег
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика