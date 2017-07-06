Мурманская область. Арктика06.07.17 12:20
К обязанностям главного врача североморской ЦРБ приступил Дмитрий Панычев
В 1996 году Дмитрий Вячеславович с отличием окончил Петрозаводский государственный университет. Работал в учреждениях здравоохранения и организациях управления здравоохранения региона на руководящих должностях. Имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Анестезиология - реаниматология». Трудовой стаж - 23 года.
Дмитрий Панычев награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Перед назначением на должность главного врача ЦРБ ЗАТО г.Североморск Дмитрий Вячеславович работал заместителем главного врача Мурманской областной клинической больницы им.Баяндина.
Комментарии
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