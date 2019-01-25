Со счётом 3:2 финальный свисток арбитра зафиксировал победу хоккеистов «Мурмана» над сыктывкарским «Строителем»Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 января
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.01.19 10:30

К официальному курсу евро и доллар подешевели

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, сохраняя положительную динамику предыдущего дня, на фоне напряженной политической ситуации в Венесуэле и риска нефтяных санкций США в отношении страны, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания рынков остаётся политическая ситуация в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро, который продолжает считать себя легитимным президентом, разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов. Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном.

«Рынки считают, что разрыв дипотношений может означать увеличение возможности нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, вероятно, заставит нефтеперерабатывающие компании США искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI растет», — сказал агентству «Рейтер» президент «Ritterbusch and Associates» Джим Риттербуш.

Венесуэльское подразделение агентства «Рейтер» на своей странице в Тwitter» сообщило на текущей неделе о том, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести санкции против энергетического сектора Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.

В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,8001 рубля. По отношению к последней сделке 24 января  доллар подрос на 2,26 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 20,15 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 12 копеек и составил 74,5134 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 51,72 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиС долгами по зарплате в организациях Заполярья прокуратуре пришлось работать напряжённо весь год-PRO ВалютуК официальному курсу евро и доллар подешевели-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 356 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика