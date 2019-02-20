К официальному курсу рубля евро и доллар дешевеют

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после роста на протяжении нескольких торговых сессий подряд, при этом снижение ограничивает ослабление опасений за переизбыток предложения сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

В среду утром на рынке нефти наблюдаются коррекционные настроения, однако поддержку ценам продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете «Financial Times» заявил, что королевство в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.

«Мы понизили прогноз по добыче нефти в Саудовской Аравии в соответствии с заявлениями и сейчас предполагаем, что страна будет добывать в первые три квартала 2019 года меньше целевого показателя в 10,31 миллиона баррелей в сутки, который был согласован на встрече ОПЕК+ 7 декабря», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков французского банка «BNP Paribas». На этом фоне «BNP» ожидает, что к концу третьего квартала средняя стоимость барреля нефти марки Brent составит 73 доллара, а WTI — 66 долларов.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,8790 рубля. По отношению к последней сделке 19 февраля доллар вырос на 11,65 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 32,32 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 10,67 копейки и составил 74,6817 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 13,34 копейки.