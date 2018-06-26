К памятнику Николаю Чудотворцу придёт глава Мурманска

8 июля мурманчане традиционно будут отмечать День рыбака. Но в этом году в обычный набор праздничных мероприятий будет включена торжественная церемония открытия памятника Николаю Чудотворцу.

Скульптура, задрапированная зелёной сеткой, уже стоит на своём месте, в районе дома № 20 по улице Воровского, поэтому некоторые мурманчане обосновано шутят, что это мумия возвращается в областной центр.

Сегодня глава администрации города Мурманска примет участие в выездном совещании, посвященном ходу работ по облагораживанию территории около памятника Николаю Чудотворцу.