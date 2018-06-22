К приезду врачей готовимся законодательно

На заседании Мурманской областной Думы 24 мая министр здравоохранения Валерий Перетрухин представил проекты региональных законов с практически одинаковым названием: «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения», внесённых на рассмотрение губернатором.

Первый носит условное название – о «медицинской ипотеке», второй – «Арктический доктор». Оба законопроекта вызвали у депутатов немало вопросов, потому сначала и были приняты только в первом чтении. На заседании Мурманской областной Думы 31 мая эти документы утверждены во втором, третьем и окончательном чтении. Расскажем, как шло первичное обсуждение на заседании бюджетного комитета.

О «медицинской ипотеке»

Проект закона Мурманской области о единовременной социальной выплате на приобретение и строительство жилых помещений для медицинских работников подготовлен в целях сохранения кадрового потенциала медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской области, уполномоченных в сфере охраны здоровья. Документ предусматривает предоставление отдельным категориям медработников единовременных социальных выплат на покупку жилья в нашем регионе за счёт средств региональной казны. Условия предоставления единовременной социальной выплаты, правила определения её размера и порядок выдачи будет устанавливаться правительством области. Проекты документации уже подготовлены и направлены в думу для рассмотрения.

Предполагается, что реализация этого закона позволит привлечь в Заполярье врачей высокой квалификации и фельдшеров скорой медицинской помощи, а также - повысить доступность медпомощи для северян.

Для оказания содействия медработникам в приобретении жилья в собственность будет предусмотрено погашение 20% от суммы первоначального взноса по ипотеке, но не более максимальной суммы, которую ещё предстоит разработать правительству Мурманской области. Она будет зависеть от стоимости квадратного метра жилья в каждом населённом пункте. Приобретаемое или строящееся помещение, как уже сказано, должно находиться в одном из муниципальных образований Мурманской области.

Реализация проекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, которые впервые выделил на эти цели Минфин региона, уточнил Валерий Перетрухин.

На 2018 год выделено 13 млн 768 тысяч рублей. В данный момент в Минздраве региона лежит 77 заявлений от врачей, которые хотят поучаствовать в этой программе.

«Сначала так называемую «медицинскую ипотеку» хотели предлагать только приезжим медикам, потому что в Мурманской области не предусмотрено выделение служебных квартир для нужд здравоохранения, - уточнял моменты рождения закона министр. - Помимо предусмотренных для них «подъёмных» - мер соцподдержки».

Пока охватить «медицинской ипотекой» предлагается только областной центр. Если опыт окажется удачным, на 2019 год будут просчитаны варианты строительства жилья для медиков и их приобретение на вторичном рынке и в других муниципалитетах.

Сейчас ведутся переговоры со Сбербанком о льготной процентной ставке по «медицинской ипотеке». Кредитная организация отнеслась с пониманием к этой идее, но соответствующего программного продукта у неё пока нет.

Присутствовавшая на заседании регионального парламента сенатор Татьяна Кусайко поинтересовалась: «Почему средства предусматриваются только для врачей «отдельных категорий»?».

Выяснилось, что при подготовке законопроекта рассчитывали в первую очередь на врачей и фельдшеров скорой помощи. Участие в ипотеке – только по их желанию. Но кто изъявит такое желание – неизвестно, поэтому не стали писать: «всех категорий медработников».

Депутат Роман Пономарёв: «Помощь в ипотеке доступна для любого врача, или есть ограничения? По возрасту, например, по наличию другого жилья?».

Валерий Перетрухин: «Если семья - большая, то рассчитывается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Цена - 41,02 тысячи рублей за «квадрат» в Мурманске. Пока рассматриваем только областной центр».

Депутат Надежда Максимова похвалила: «Это новый закон для страны, а не только для Мурманской области. Но Минздрав должен представить в Думу Положение о порядке предоставления ипотеки».

Депутат Михаил Ильиных: «Говорится о выделении средств из областного бюджета, а фактически предлагается реализовать этот закон за счёт денег Министерства здравоохранения. Что совершенно неправильно, на мой взгляд. Если мы хотим полноценно решать задачу обеспечения медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, то должно быть предусмотрено и соответствующее финансирование. Я бы предложил увязать два закона – этот и «Арктический доктор» - с корректурой бюджета. Деньги депутаты предлагают взять из статей расходов, предусмотренных для решения не первоочередных задач. А в идеале мы должны найти средства для медицинских организаций из бюджета региона, чтобы они сами закупали служебное жильё для врачей. Оно решит многие проблемы. Врач отработал здесь, сколько захотел, - жильё вернул. И им может воспользоваться другой его коллега, потому что квартира – на балансе медучреждения. Это позволит более успешно решать кадровые задачи».

Об «Арктическом докторе»

Как «РПГ» сообщала 7 февраля, в петербургском офисе ТАСС, в формате телемоста Санкт-Петербург- Мурманск, состоялась пресс-конференция по возможностям реализации программы «Арктический доктор» в северных регионах. Участие в ней приняла губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая сообщила, что нашему региону сегодня требуется 656 врачей: более 400 специалистов необходимы для амбулатории и более 150 – для стационара. В ноябре 2017 года она представила инициативу по созданию федеральной программы «Арктический доктор» главе государства. Владимир Путин дал поручение Минфину и Минздраву РФ проработать этот вопрос с правительством Мурманского региона. Федералы до сих пор молчат, и чтобы не заморозить инициативу Марина Ковтун обещала запустить программу с 1 июля на средства областного бюджета.

Как пояснил Валерий Перетрухин, документ прорабатывался 2 года, обсуждался на многих уровнях, и наконец вступил в завершающую стадию – процесс принятия. Закон определяет категории медработников, меры соцподдержки и порядок их предоставления. Предлагается к категориям медработников, имеющих право на соцподдержку, отнести медиков в возрасте до 45 лет, являющихся гражданами РФ. Принятых для работы на должность, входящую в реестр должностей, утверждённых правительством Мурманской области, имеющих квалификационную категорию и стаж работы по специальности, необходимый для занятия этой должности, не менее 5 лет. Медработников, впервые заключивших договор с медицинской организацией на срок не менее 5 лет, а также - выехавших из Мурманской области более 5 лет назад и вновь приехавших сюда из другой местности и впервые заключившие договор с медицинской организацией на срок не менее 5 лет.

«Мы рассчитываем, что доктора, которые от нас уехали, увидев возможность вернуться, возвратятся обратно. У нас уже есть заявления от таких людей. Не нравится им здравоохранение средней полосы», - говорил министр.

Указанным категориям медработников законопроектом предусмотрено делать компенсационные выплаты в следующих размерах: 500 тысяч рублей – единовременная выплата в течение первого года работы, 500 тысяч – после первого года работы и 1 млн рублей – после 5 лет работы.

Программа «Земский доктор» распространяется в Мурманской области на все населённые пункты, кроме Мурманска, Апатитов и Североморска, где население – больше 50 тысяч человек. Пока средства выделены для приглашения 15 врачей остродефицитных направлений – порядка 8 млн рублей.

Реализация проекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством здравоохранения на реализацию госпрограммы развития здравоохранения.

Обсуждение начала сенатор Татьяна Кусайко: «С 11 мая вступил в действие приказ Минздрава РФ № 170 об изменениях при прохождении ординатуры, где есть фраза относительно иностранных граждан: «По усмотрению медицинской организации». Нельзя ли предусмотреть в этом законе участие иностранных граждан?».

Валерий Перетрухин: «Тоже вариант, но квота – небольшая. Хотелось бы по своим гражданам отработать».

Министр также пояснил, что в документе прописаны сумма «подъёмных» не 500 тысяч, а 574 тысячи 612 рублей - с учётом НДФЛ. «Будем судиться с налоговой службой, настаивать, что эти выплаты не должны облагаться налогом», - рассказал он.

Депутат Роман Пономарёв высказался, что не может быть высококвалифицированного специалиста со стажем 5 лет, для такого статуса нужно минимум – 10 лет. Он считает также, что не стоит людей ограничивать возрастом. «Мы же ищем хороших врачей, которые в 55 лет на пенсию не уходят».

В общем, законопроекты – интересные, но требуют дополнительного обсуждения.

Напомним, на упомянутой пресс-конференции в ТАСС по возможностям реализации программы «Арктический доктор» губернатор Марина Ковтун, отвечая на вопрос, подтвердила возможность открытия филиала медицинского вуза в Мурманске для обеспечения региона молодыми медицинскими специалистами.

«Вопрос открытия филиала медвуза в регионе стал активно обсуждаться после придания статуса опорного вуза МАГУ – Мурманскому Арктическому государственному университету, - сказала она. - Есть проблема с привлечением преподавательских кадров, которые станут обучать студентов-медиков. Их ещё надо к нам привезти».

Так что, будем ждать.

Екатерина СЕРЕГИНА.