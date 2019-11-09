К профессиональному празднику стражам порядка на дорогах вручили ключи от новых служебных автомобилей

В Мурманске вчера состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных автомашин подразделениям ГИБДД региона. На торжественном собрании, посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел, начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков вручил ключи от новых служебных автомобилей руководителю УГИБДД региона.

Передавая ключи от служебного транспорта полицейским, Виталий Николаевич отметил, что техническая оснащенность органов внутренних дел играет важную роль в деле борьбы с преступностью, а также призвал личный состав бережно относиться к полученной технике и строго соблюдать правила дорожного движения.

Стоит отметить, что новые автомобили поступили в регион в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, каждый автомобиль оборудован аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки, а также возможностью проведения аудио- и видеозаписи в салоне, сигнальными установками и нанесенными специальными цветографическими схемами.