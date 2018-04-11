К ремонту фасадов памятников культуры в Мурманске подрядные организации приступят в мае

В Мурманске продолжается подготовка к капитальному ремонту фасадов домов со статусом объекты культурного наследия. Подрядные организации уже получили разрешение на производство земляных работ в комитете градостроительства и территориального развития администрации г.Мурманска.

В настоящее время подрядчики приступают к подготовке площадок для производства работ: выгрузке оборудования, техники, установке временных защитных ограждений, строительных лесов, определения места хранения имущества и материалов, а также проведение инструктажей по технике безопасности для специалистов.

Как сообщает Марина Калмыкова, ведущий специалист по взаимодействию со СМИ НКО «ФКР МО», ремонтные работы начнутся, когда позволят погодные условия и в Мурманске установится положительная температура воздуха. Согласно условиям договора, технологический перерыв на производство работ по капремонту фасадов домов ОКН действует до 30 апреля 2018 года.

Напомним, в 2017 году начался первый этап по восстановлению исторических домов в Мурманске, в 2018-м капитальный ремонт будет завершен. По региональной программе 2017-2018г.г. предусмотрено отремонтировать 25 фасадов памятников культуры, расположенных в Мурманске по адресам: просп. Ленина, 79; ул. Софьи Перовской, 6; просп. Ленина, 70; 60; 96; 6 81; 83; 85; 95; 88 (разработка проекта на ремонт фасада); 94; 78; 98; 61; 92 и 65; 80; ул. Челюскинцев, 18/20; 20; 9; 11 и 7; ул. Володарского, 2/12; ул. Пушкинская, 7 и 5.