К середине февраля в Североморске будет принято решение по нормализации ситуации с платёжками за отопление

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, зная о негативной реакции жителей флотской столицы на появление дополнительных квитанций за отопление, предпринимает меры по решению данной проблемы в интересах населения.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, эти квитанции вызвали законное возмущение жителей. МЭС в нарушение договоренности внёс квитанции по доплате сразу и за 2016, и за 2017 год, что легло серьёзным финансовым бременем на семьи северян.

Глава ЗАТО проинформировал о возникшей ситуации правительство Мурманской области, предложив оказать влияние на МЭС с тем, чтобы отозвать квитанции. После обращения в прокуратуру, ею был внесен протест в адрес МЭС. Была достигнута предварительная договоренность о том, что квитанции выставят только за 2016 год. Желающим будет предложена рассрочка на 24 месяца.

2 февраля глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков встретился с начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Алёной Кузнецовой, с которой обсудил данную проблему.

В ходе встречи были обсуждены предварительные итоги работы общественной комиссии, созданной в муниципалитете и специалистов Государственной жилищной инспекции. Были определены пути дальнейшего взаимодействия, достигнута договоренность о том, что к середине февраля будет принято совместное решение по нормализации возникшей ситуации. Главный итог встречи Владимира Евменькова и Алёны Кузнецовой – решимость защитить интересы жителей флотской столицы.