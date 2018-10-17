К школьникам поселка Африканда приедет Передвижная детская библиотека

18 октября в 13.00 Передвижная детская библиотека приедет к школьникам поселка Африканда (ул. Мира, 6).

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей виртуальное путешествие по Мурманской области, посвящённое юбилею Кольского края, и театрально-игровое представление по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

В ходе виртуального путешествия участники вспомнят города и населённые пункты Заполярья, побывают на загадочных озерах Сейдозеро и Могильное, назовут заповедники Кольского полуострова и познакомятся с птицами и животными нашего края, которые занесены в Красную книгу. Ребята узнают о самых больших реках, озёрах и водопадах, а также о коренных жителях Кольского полуострова.

На театрально-игровом мероприятии участники познакомятся с биографией и творчеством Эдуарда Успенского.

В завершение мероприятия юные северяне полистают рукописные книги о Кольском крае.