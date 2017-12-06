К туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединилось 152 участника, в том числе 131 субъект малого и среднего бизнеса

С 2015 года укрупненный инвестиционный проект Мурманской области «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП). Сегодня ход реализации проекта рассматривался на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Общий объем финансирования проекта составляет 518,3 млн руб. При этом средства консолидированного бюджета Мурманской области составляют 73,1 млн руб., федерального бюджета – 82,4 млн руб., внебюджетных источников – 362,3 млн руб. Об этом сообщила в своем докладе министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. В феврале текущего года заключено соглашение между правительством Мурманской области и Ростуризмом о финансировании мероприятия «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» в рамках ФЦП из федерального бюджета.

«Сфера туризма кластера «Хибины» не ограничена только теми проектами, которые вошли в программу. Поэтому мы продолжили работу по привлечению дополнительных механизмов для комплексного развития туризма на территории города Кировска и масштабирования данного эффекта на город Апатиты. С этой целью был создан Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства (ЦКР). На сегодняшний день при поддержке ЦКР к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 152 участника, в том числе 131 субъект малого и среднего предпринимательства. В ТРК «Хибины» входит 66 участников кластера, из них – 48 малого и среднего бизнеса. Все эти действия оказали положительный эффект на развитие территории кластера. Поток туристов здесь растет уверенными темпами и быстрее, чем на других территориях Мурманской области», - констатировала Ольга Кузнецова.

Подробности об объектах, построенных или строящихся в рамках реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Хибины», рассказал глава администрации города Кировска Сергей Свинин. Он отметил, что реализация укрупненного инвестиционного проекта Мурманской области «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» началась с якорного проекта «Строительство 8-местной скоростной гондольно-кресельной канатной дороги на склоне горы Айкуайвенчорр», который был успешно завершен в декабре 2014 года. Также успешно реализованы проекты строительства бассейна в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» и торгового центра компании «ТАНДЕР», проведена модернизация лыжного стадиона. Реконструкция гостиничного корпуса в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» и реконструкция транспортной развязки находятся в стадии завершения. Строительство гостиницы на 220 мест находится в стадии реализации, его завершение планируется в 2018 году.