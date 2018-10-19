К участию в Днях инноваций Мурманской области приглашают молодых ученых и разработчиков

С 24 по 26 октября состоятся V Дни инноваций Мурманской области. Форум станет площадкой для взаимодействия представителей научного и экспертного сообщества, бизнеса и власти по выработке приоритетов инновационного развития региона и механизмов создания инновационной системы региона.

В рамках деловой программы форума состоится обсуждение путей развития цифровой экономики в регионе, будет организован комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие инновационной системы, в том числе мастер-классы и тренинги для предпринимателей от ведущих региональных и федеральных экспертов по вопросам цифровой трансформации компаний, внедрения инноваций в отрасли IT, управления инновационными проектами и развития мобильных технологий.

К участию в V Днях инноваций Мурманской области приглашаются начинающие и действующие инноваторы, аспиранты, молодые ученые и разработчики. Для участия необходима предварительная запись.

Подробную информацию можно получить в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по телефону: (8152) 486-434, а также отправив запрос на адрес электронной почты stepakova@gov-murman.ru. Контактное лицо - Степакова Ольга Андреевна.

Организатор мероприятия - правительство Мурманской области совместно с организациями инфраструктуры поддержки инновационных компаний региона.