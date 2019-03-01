«К Вам с поклоном навсегда в храм шестая рота!»

Вот уже 19 лет в североморской средней школе № 7 ежегодно проводится торжественная линейка, посвященная памяти выпускника этой школы, Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина, который погиб 1 марта 2000 года в бою на высоте 776.0, вызвав огонь на себя.

26 декабря 2001 года приказом Министра обороны Герой России Марк Николаевич Евтюхин был навечно зачислен в списки 3-й роты Рязанского ВВДКУ. В 2001 году на здании средней школы №7 города Североморска появилась мемориальная доска Герою России Марку Евтюхину, а 1 мая 2004 года, в день, когда он родился, в городе Йошкар-Ола на доме №16 по улице Гагарина была открыта мемориальная доска Герою России. В 2012 году имя Марка Евтюхина было присвоено североморской средней школе № 7.

Выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин сказал: «Техника и оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей, таких офицеров как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов у них не будет никогда».

Майор ВКС России гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Катапультировавшись из сбитого Су-25, принял неравный бой с боевиками, а когда его окружили, подорвал себя и боевиков гранатой. Звание Героя России присвоено посмертно.

А подвиг старшего лейтенанта Александра Прохоренко, авианаводчик Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе боев за Пальмиру он был окружен боевиками. Не желая сдаваться в плен, вызвал удар авиации на себя.

Сродни подвигу десантников 6-й роты, мужество и героизм, проявленные 16-ю офицерами Сил специальных операций в Сирии, которые приняли неравный бой с тремя сотнями боевиков, отразив четыре атаки.

9 мая 2017 года, выступая перед началом военного парада в честь Дня Победы, Владимир Путин сказал: «Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг».

Такой подвиг совершили воины 6-й роты десантников Псковской воздушно-десантной дивизии в бою на высоте 776.0 у населенного пункта Улус-Керт под командованием комбата подполковника Марка Евтюхина.

У Марка Николаевича поистине героическая судьба, которой хватило бы на несколько жизней. А ему, когда он совершил подвиг, было неполных 36 лет. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в первой чеченской компании 1994-1996 годов, в миротворческих миссиях в Абхазии и Боснии.

31 января 2000 года вместе со своим батальоном Марк Евтюхин прибыл в командировку в Чечню в ходе Второй чеченской войны. В бою 9 февраля батальон уничтожил до 30 боевиков и две автомашины противника.

Но главный свой подвиг Марк Николаевич совершил в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, командуя 6-й ротой своего батальона. На высоте 776.0 в районе населенного пункта Улус-Керт его рота завязала бой с отрядами бандформирований, численностью 2500 боевиков, которые двигались в сторону Аргунского ущелья. Десантники не отступили, ценой своей жизни преградили путь врагу. 84 гвардейца погибли. За совершенный подвиг 13 офицеров, 9 солдат и сержантов удостоены звания Героев РФ, остальные награждены Орденом Мужества. В живых остались только шестеро бойцов.

Во время встречи с родителями погибших солдат и офицеров 6-й роты 9 мая 2012 года Президент России Владимир Путин сказал: «Эти ребята спасли Россию».

Во время боя Марк Николаевич, будучи неоднократно раненым, продолжал командовать подчинёнными. Когда в живых почти не осталось подчиненных, он вызвал огонь артиллерии на себя.

Указом Президента Российской Федерации N484 от 12 марта 2000 года «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии подполковнику Евтюхину Марку Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Сегодня, 1 марта, в торжественном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие сотни учащихся школы, педагоги, представители местной власти. Открывая торжественное мероприятие, директор школы Наталья Кудрачинская отметила, что и школьники, и педагоги гордятся тем, что школа носит имя Героя. Она сказала, что 6 марта в школу приедет брат Марка Евтюхина – Игорь. Он приезжает в Североморск ежегодно, проводит спортивные соревнования с учениками, привозит кубки и медали. Игорь – офицер морской пехоты. Он участник контртеррористической операции на Северном Кавказе. После ранения в бедро, его родителям по ошибке отправили похоронку. Отец не выдержал этого известия.

Сегодня Игорь Евтюхин – директор фонда «Памяти 6-й роты», а председатель фонда Лидия Ивановна Евтюхина, мама Героя. В Попечительский совет фонда входят генерал- полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ России и генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов.

Со слезами на глазах слушали и дети, и взрослые слова песни Стаса Коноплянникова «6-я рота»: «Открывайте, ангела, в небеса ворота, // К Вам с поклоном навсегда в храм шестая рота! // Рассказать, наверное, сам Господь не в силах, // Как десантники кладут жизни за Россию»…

Начальник орготдела Совета депутатов флотской столицы Наталья Евменькова, учившаяся в этой школе, а после окончания университета преподававшая здесь историю, вспомнила, как переживали педагоги и ученики известие о гибели выпускника школы Марка Евтюхина.

Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, воин-интернационалист, капитан 2 ранга в отставке Вячеслав Годунов поблагодарил от имени депутатов педагогов и учащихся за то, что они помнят о подвиге Марка Евтюхина. Вячеслав Годунов подчеркнул, что в Мурманской области это единственная школа, которая носит имя Героя России.

В ходе мероприятия были возложены цветы к мемориальной доске Героя России Марка Евтюхина и к его портрету, установленному в актовом зале.

Юрий БАНЬКО, фото автора.