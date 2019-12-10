К юбилею А.Н. Пахмутовой: городской фестиваль вокально-хоровой музыки «Дарите радость людям»

В субботний вечер, 7 декабря, большой зал Североморской ДМШ был полон зрителей - состоялся городской фестиваль вокальной и хоровой музыки «Дарите радость людям». Фестиваль был посвящён юбилею российского композитора Александры Николаевны Пахмутовой.

Песенное наследие автора многогранно и занимает особое место в российской культуре. Всеми любимые песни юбиляра прозвучали в исполнении юных артистов сольно и в различных хоровых составах.

Александра Николаевна верит в высокую этическую миссию своего любимого музыкального жанра: «Возможности песни поистине безграничны: песня звучит шире, чем любые другие виды музыкального искусства. А, следовательно, песня должна нести нравственные идеалы, должна воспитывать человека».

Важно отметить, что патриотическому воспитанию подрастающего поколения в ДМШ им. Э.С. Пастернак уделяется особое внимание. А ребята с удовольствием исполняют песни данной направленности. Программа фестиваля была дополнена сценарием и презентацией, подготовленной Герасименко М.В.