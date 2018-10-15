К юным жителям поселка Высокий приедет передвижная детская библиотека

Сотрудники Передвижной детской библиотеки побывают в средней общеобразовательной школе № 13 населенного пункта Высокий – городского округа Оленегорска. Библиотечный десант привезет школьникам 10 мероприятий, охватывающих самые разные темы.

На встречах с учащимися школы сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки будут вести разговор о лучших произведениях детской литературы, о жизни и творчестве Эдуарда Успенского и Валентины Осеевой.

Мероприятия направлены на воспитание любви к родному краю, чувства гордости и уважения к Родине, доброты, нравственности и толерантности, на формирование активной жизненной позиции. Формы работы библиотекари будут использовать самые разные: от литературных часов и познавательных игр до часов истории и уроков доброты.