К здоровью - через прорубь

Мурманск - суровый город. Непростые условия жизни заставляют северян принимать решительные меры по улучшению самочувствия и укреплению иммунитета, например, моржевание. Так ли страшно зайти в прорубь или растереться снегом, очевидные плюсы и возможные противопоказания? Об этом пойдёт разговор сегодня, 8 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с наставником общественной организации «Морж» - Сергеем Валицким.

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