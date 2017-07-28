Кабмин готовит нам «подарки» после выборов президента

ФАС опубликовала проект изменений в постановление правительства № 1178 (о ценообразовании в энергетике), где предлагает плавно сокращать перекрестное субсидирование, в том числе за счет роста тарифа для некоторых категорий населения. Поручение о разработке «реалистичных» мер по ликвидации «перекрестки» до 14 мая службе давал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет «Коммерсантъ». В ФАС журналистам сообщили, что кабмин уже рассмотрел изменения и поручил согласовать проект с Минэнерго, Минэкономики и экспертным сообществом.

ФАС предлагает с 1 июля 2018 по 1 июля 2027 года сокращать скидки, которые получают горожане, пользующиеся электроплитами, и сельское население. Сейчас тарифные регуляторы могли применять для них понижающий коэффициент до 30% (разницу оплачивают крупные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование). ФАС предлагает сокращать эту льготу до 20% с шагом 1% в год. Аналогичные изменения коснутся приравненных к населению потребителей: садоводческие и гаражные кооперативы, религиозные организации, жилой сектор военных гарнизонов и т. д. В Минэкономики журналистам издания сообщили, что ещё не получали проект, в Минэнерго тему не комментировали.

Участники рынка оценивают эту меру как «малозначимую»: по их оценкам, размер «перекрестки» может снизиться лишь на 10-20 млрд рублей.