Кабмин раньше времени начнёт опустошать кошельки россиян, вводя с 1 января 2019 года индексацию тарифов ЖКХ в два этапа

Правительство РФ утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. «Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», - сказал Орешкин.

Он добавил, что такой подход заложен в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2019 год, который был одобрен на заседании правительства в минувший четверг.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Минэкономразвития предложило в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году. Первый этап должен быть проведён с 1 января 2019 года, повышение будет частичным — на 1,7%, с учётом повышения НДС с 18% до 20%. Второй этап должен быть проведён с 1 июля 2019 года. Здесь министерство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.

Против данной идеи выступала Федеральная антимонопольная служба.