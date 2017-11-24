Качественной уборке дорог мешают припаркованные машины

Специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» круглосуточно следят за порядком на городских улицах. Уборка города проходит комплексно, включая в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме. Также предусмотрена обработка противогололедными материалами.

- В зимний период специалисты Управления дорожного хозяйства всегда заблаговременно отслеживают прогноз погоды, и при ожидаемых осадках в виде снега, мы вызываем на линию дополнительные машины. В обычном режиме ежедневно на городских улицах работают около 100 единиц техники, - рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус.

За непродолжительный зимний период сотрудниками УДХ уже было израсходовано 2,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси, вывезено более 14 тысяч кубометров снега.

Часто очистку территории затрудняют автомобили, припаркованные вдоль проезжей части. В результате спецтехника не может провести качественную уборку в необходимом объёме. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» просит мурманчан более ответственно отнестись к выбору мест парковки для своих транспортных средств.