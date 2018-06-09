Качество муниципального управления непосредственно отражается на качестве жизни граждан – губернатор Марина Ковтун

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Обращаясь к руководителям муниципалитетов, глава региона особо подчеркнула, роль муниципального управления в благоустройстве территорий, создании комфортных условий для жизни, прямом общении с населением.

«Зачастую люди не делят полномочия, они оценивают качество жизни и напрямую связывают его с качеством управления. Поэтому уровень муниципального управления, то есть власти шаговой доступности, так важен. В центре вашего внимания всегда должны быть именно вопросы земляков», – отметила Марина Ковтун.

Губернатор поддержала инициативу Терского и Ловозерского районов о вынесении на заседании вопроса объединения администраций муниципальных районов и поселений – административных центров муниципальных районов. С докладами на эту тему выступили председатель правления Ассоциации, глава города Полярные Зори Максим Пухов и глава администрации Ловозерского района Николай Курзенев.

Также на заседании руководителям муниципалитетов была представлена информация о региональной программе по обеспечению прав потребителей в Мурманской области на 2018-2020 годы и доклад о распределении функций по выявлению нелегальных кредиторов на финансовом рынке Мурманской области между органами местного самоуправления и отделением по Мурманской области Северо-Западного главного Управления Центрального банка Российской Федерации.