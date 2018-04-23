Кадет МЧС Анна Барышникова участвует в акциях по восстановлению воинских захоронений на территории Мурманской области

В Мурманске прошла церемония награждения победителей конкурса «Доброволец года». Номинаций несколько. Экологическое волонтёрство - оценка работы по сохранению окружающей среды. Социальное волонтёрство. Событийное - участие в акциях.

Кадет МЧС Анна Барышникова, например, уже 4 года как доброволец, в том числе - восстанавливает воинские захоронения на территории Мурманской области.

Волонтер Анна Барышникова: «Это довольно интересно. Я уже этим занимаюсь четыре года. На полуостровах Средний, Рыбачий, близ Титовки - да вообще, по всему Кольскому полуострову. Куда отправят нас, там и занимаемся этим».

В администрации Мурманска и Совете депутатов добровольцам - особое внимание. В столице Заполярья есть центр волонтёрского движения. С каждым годом участников всё больше. И активность растет, поскольку многие инициативы находят поддержку.