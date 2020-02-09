Кадетское движение всегда было и остается хорошей школой правового сознания, воспитания, ответственности, патриотизма - Сергей Дубовой

Во Дворце культуры и народного творчества им.С.М. Кирова прошёл областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». В нём приняли участие ребята 10-13 лет из городов и посёлков Мурманской области, всего 14 команд.

Гостей и участников приветствовал председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Вам посчастливилось жить в Мурманской области, регионе, который славится своим героическим прошлым, - отметил спикер Думы. - Вы вправе гордиться городом-героем Мурманском, Североморском, Кандалакшей, Печенгой, Видяевым и множеством других мест, напрямую связанных с Великой Победой, 75 лет которой мы отмечаем в этом году. Мы с вами являемся потомками этих людей. Людей, которые отдавали жизни ради Победы. У нас славная история, которая была и остаётся фундаментом нашего будущего.

Сергей Дубовой выразил особую признательность учителям и наставникам, которые подготовили эти состязаниям. Глава регионального парламента пожелал всем «зарядиться» командным духом и не терять веры в себя.

«Кадетские игры» – это система очных состязаний, раскрывающих способности обучающихся в творческом применении знаний военной истории и воинских традиций, а также состязаний интеллектуального и спортивного характера. Цель мероприятия - формирование у подрастающего поколения осознанного отношения к героическому прошлому Отечества и ответственности за его будущее.