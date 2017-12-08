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Мурманская область. Арктика08.12.17 17:35

Кадеты мурманского лицея приняли присягу

Сегодня в детской театральной школе состоялась торжественная церемония принятия присяги кадетами муниципального бюджетного образовательного учреждения города Мурманска «Лицей № 2».

С присягой десятиклассников поздравил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Он поблагодарил Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, педагогический коллектив лицея и родителей ребят за участие в воспитании юных мурманчан, вручил учащимся кадетского класса памятные подарки и пожелал им успехов, трудолюбия и удачи.

— Очень хорошо, что молодые люди проявили желание стать кадетами, это одно из первых судьбоносных самостоятельных решений в их жизни. Теперь они будут находиться под крылом Следственного комитета, который действительно относится к этому проекту очень ответственно. Это не просто шефство, это сотрудничество, которое помогает ребятам серьезно готовиться к профессиональной деятельности, — рассказал Андрей Сысоев. — Я хорошо помню, как напутствовал первых кадетов лицея, уже тогда не было никакого сомнения, что все у них получится.

Первые выпускники кадетского класса получили документы об образовании в 2011 году, а всего за семь лет лицей № 2 воспитал 149 кадетов. В настоящее время в учебном заведении в 10 и 11 классах продолжают обучение 53 кадета.

Кадеты лицея № 2 отлично зарекомендовали себя не только в городе Мурманске и области, но и в России. Ежегодно ребята становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников муниципального и региональных уровней, научно-практических конференций, победителями областного конкурса «Школа безопасности», Всероссийского конкурса «Юные таланты Отчизны».

В Мурманске работа кадетских классов организована в пяти образовательных учреждениях города: школах № 4, № 44, № 56, кадетской школе и лицее № 2. Всего в 43 кадетских классах обучаются 1085 ребят. Среди социальных партнёров заполярных кадетов — Мурманский областной военкомат, Главное управление МЧС России по Мурманской области, экипаж тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», Управление МВД России по Мурманской области и Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области.

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