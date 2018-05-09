Кадеты Следственного управления СК России по Мурманской области в честь Дня Победы организовали необычное поздравление

Кадеты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне изобразили на асфальте цветными мелками рисунок – открытку, выражая тем самым свою благодарность, почтение и вечную память тем, кто защищал нашу Родину!

Ребята продолжили флэш-моб эстафету, начатую в городе Хабаровске кадетами Следственного комитета Российской Федерации.

Цель акции – передать от города к городу память о страшной войне 1941-1945 годов и о Великой Победе советских войск над гитлеровскимизахватчиками.

Во время творческого мероприятия педагоги Лицея рассуждали с ребятами о том, что такое героизм, рассказали им о подвигах русских солдат в годы войны и о памятниках города-героя Мурманска.

Своей открыткой учащиеся кадетских классов имени А. Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поздравили всех жителей города с праздником Великой Победы!