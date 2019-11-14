Кадровые изменения в руководстве АО «Мурманский морской торговый порт»

Высшим органом управления Акционерного общества «Мурманский морской торговый порт» приняты решения об изменении в руководстве предприятия.

С 14 ноября 2019 года на должность генерального директора АО «ММТП» избран Алексей Евгеньевич Рыкованов, который до избрания с февраля 2014 года работал заместителем генерального директора по капитальному строительству – директором по развитию АО «ММТП».

А.Е. Рыкованов окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел переподготовку по программе дополнительного профессионального образования «Финансы, денежное обращение и кредит», курс «Менеджмент в инновационной сфере». С 2004 года работал заместителем генерального директора по капитальному строительству ОАО «Торговый порт «Посьет». В 2009 году был назначен управляющим директором ООО «Мечел-Инжиниринг» ОАО «Дальвостниипроектуголь». С 2011 по 2014 годы работал в должности директора филиала ООО «Мечел-Инжиниринг» – «Дальниипроект».

Александр Масько, успешно руководивший АО «ММТП» в течение последних 7 лет, переходит на работу в материнскую компанию - АО «СУЭК», где в ранге заместителя директора по логистике – директора по управлению портовыми активами будет заниматься развитием всех портовых активов, входящих в сферу производственных интересов «СУЭК».