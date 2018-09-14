Кадровый голод - диагноз состояния медицинских учреждений Ловозерского и Печенгского районов от ОНФ

Представители Общероссийского народного фронта в Мурманской области оценили состояние медицинских учреждений региона. Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель мурманского штаба Народного фронта Татьяна Кусайко проверила доступность и качество оказания медицинской помощи в центральной районной больнице и поликлиники в Ловозерском районе, а сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев посетил амбулаторию в поселке Печенга.

«В своем послании президент прямо обратился к Общероссийскому народному фронту – взять на контроль работу медицинских учреждений на местах, следить, как работают фельдшерско-акушерские пункты, больницы и поликлиники, поэтому наши поездки в муниципалитеты не случайны. Они не первые и не последние. Мы, общаясь с пациентами и медицинским персоналом, выявляем проблематику и с предложениями направляем в правительство региона», - отметила Кусайко. Как она выяснила, за время реализации программы «Земский доктор» в Ловозерскую ЦРБ приехали работать 11 врачей, но, несмотря на это, квалифицированных специалистов не хватает. В Ревде не хватает терапевтов, в Ловозере - невролога и ЛОР-врача. У лечебного учреждения на этот год 4 квоты по программе «Земский доктор», и пока они все свободны.

«В Ловозере и Ревде очень ждут врачей, но для меня важно и то, что я не услышала от пациентов о проблемах с обеспечением лекарствами, препараты получаются своевременно. Состояние материально-технической базы и наличие современного оборудования способствует соблюдению сроков оказания медицинской помощи в соответствии с программой «Территориальных госгарантий». Благодаря реализации в ближайшее время проекта «Развитие здравоохранения», а именно «Бережливая поликлиника», ожидание приёма в Ловозерском районе существенно сократится и станет комфортней. Меня в беседах с пациентами особенно заинтересовала рождаемость и проблемы у малочисленного народа Крайнего Севера - саами, которые издревле живут на ловозерской земле. Порадовало конечно то, что рождаемость не упала, и медицинская помощь получается ими вовремя», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

По итогам рейда активисты ОНФ отметили, что Печенгский район имеет все те же болезни, что и другие районы Мурманской области. Главная и самая трудно решаемая проблема - это кадровый голод, большинство врачебных ставок заняты совместителями, привлечь и удержать врача очень сложно.

«По оснащению амбулатории больших нареканий не возникло, но мы отметили отсутствие условий для маломобильных групп граждан. Амбулатория находится в жилом доме, а смотровой кабинет вообще на 2 этаже. Есть проблемы с длительностью ожидания получения некоторых диагностических услуг, она превышает установленные нормативы», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Пономарев.

Активисты ОНФ продолжат поездки в отдаленные районы Мурманской области с целью дальнейшей проверки медицинских учреждений региона. Все свои наблюдения, выводы и предложения они направят в адрес министра здравоохранения Мурманской области.