На реках Мурманской области регистрируются случаи заболевания рыб – производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяцииПоложительная аномалия средней годовой температуры в 2017 году отмечалась на всей территории Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.07.18 12:02

Как Алексей Преснов «бодался» с Минфином России

Алексей Преснов, бывший обвиняемый по делу о миллиардном хищении, попытался через суд добиться от Сбербанка и Минфина России 1,6 млн рублей упущенной во время следствия выгоды по банковским вкладам.

Бывший руководитель ООО «КРЭС» и экс-советник губернатора Мурманской области Преснов провел в статусе обвиняемого больше четырех лет. Только в конце 2016 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Понятно, что обвинение в хищении, да ещ` и такой крупной суммы, бесследно пройти не могло. Во-первых, после задержания Преснов оказался в отделении кардиологии в палате с приставленной охраной. Во-вторых, на протяжении этих лет он не мог распоряжаться своими банковскими вкладами из-за наложенного ареста.

И если вопрос с компенсацией морального вреда за уголовное преследование был решен ранее (хотя Преснову удалось отсудить в 20 раз меньше заявленного), то вопрос с упущенной выгодой по банковским вкладам оставался открытым до последнего времени.

Как пишет sud51.com, к моменту задержания у Преснова в Сбербанке был открыт депозитный и карточный счет. На первом было более 10 млн рублей, на втором - около 800 тысяч рублей. В связи с наложенным арестом он не мог распоряжаться этими деньгами и процентами от вклада.

Более того, пока экс-советник находился под следствием, банк завершил обслуживание депозитных вкладов по специальным предложениям под 8% годовых, как то было оформлено у Преснова, и перевел миллионы на счет «до востребования» под минимальный процент - 0,01% годовых. И если бы Преснов имел свободу действий, то мог свои сбережения разместить на новый вклад и по актуальной процентной ставке.

В августе прошлого года Преснов обратился в Октябрьский районный суд Мурманска с иском к Сбербанку. Он требовал 10 млн рублей моральной компенсации за действия банка и перерасчёт процентов за прошедшее время по ставке, которая действовала по специальному предложению. Однако суд не увидел нарушений в действиях банка и в иске отказал.

Тогда Преснов обратился в тот же суд с иском уже к Минфину России в лице Управления федерального казначейства по Мурманской области. Упущенную выгоду он оценил в 1 млн 599 тысяч рублей.

В Минфине с логикой истца были не согласны, как и в принципе со своим положением ответчика. Казначеи считали, что иск должен быть заявлен к МВД России. В полицейском ведомстве, в свою очередь, вообще заявили, что не видят связи между понесенным убытком и арестом денежных средств.

Как указано в решении суда, статьи 1069 и 1070 Гражданского кодекса определяют, что вред, причиненный человеку в результате незаконного осуждения/привлечения к уголовной ответственности/заключения под стражу/отправлению под подписку о невыезде, возмещается за счет казны РФ, казны субъекта страны или муниципального образования.

Нормы УПК описывают право на реабилитацию, включая возмещение зарплаты, пенсий, пособий, конфискованного или обращенного в доход государства имущества, штрафов и процессуальных издержек, затраченных на оказание юридической помощи сумм и иных расходов. Сюда же, согласно позиции Конституционного суда и Гражданского кодекса РФ, подпадает и упущенная выгода.

Однако суд счёл «ничем не подтвержденными» доводы, что Преснов безусловно бы принял меры для размещения нового вклада в банке на выгодных для себя условиях. С другой стороны, суд не отрицал, что убытки были причинены инфляционными процессами. Впрочем, законодательно не установлен какой-либо порядок индексации, исходя из роста индекса потребительских цен. Поэтому суд руководствовался ст.395 ГК РФ (ответственность за неисполнение денежного обязательства), по которой в основу расчёта ложится ключевая ставка Центробанка в спорный период.

В результате в пользу Преснова присудили только 282 тысячи рублей из средств государственной казны в лице МВД России. То есть почти в шесть раз меньше заявленной суммы.

Решение Октябрьского райсуда Преснов попробовал обжаловать в областном суде, но 28 июня апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 480 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Константин
01.07.18 19:02
слишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольст
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Есенин». Художественный сериал, 10 серия (16+)21:30«Солдат Джейн». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги«Борщевой набор» у жителей Мурманской области подорожал в 1,8 раза-PRO ВалютуКурс евро вырос на 23 копейки, доллара – на 8 копеек-PRO ЭнергетикуПредставители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям Колэнерго-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыГотовимся покупать полис страхования жилья от ЧС
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика