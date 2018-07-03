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Возрождается «Сказка»

Согласно проекту реконструкции объект превратится в многофункциональный комплекс для детей и подростков. Будут применены решения на уровне последних достижений отечественного и зарубежного паркостроения. Территория комплекса выстраивается с учетом рельефа местности и максимального сохранения зеленых насаждений.

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В день рождения Госавтоинспекции России «подарили» троллейбус!

– Огромное спасибо предприятию за символичный подарок. Этот троллейбус будет еще раз напоминать и водителям, и пассажирам, и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, – отметил начальник Управления ГИБДД России по Мурманской области Алексей Тарунин.

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Суд наказал любителей крабов

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору).

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Драка около бара, во время которой погиб мужчина, потянет на пятнадцать лет лишения свободы

Во время драки злоумышленник со значительной силой нанёс потерпевшему не менее 10 ударов кулаками, а затем скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

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Перспектива затягивания поясов не радует россиян

Почти две трети россиян оценивают нынешнее материальное положение своих семей как среднее, однако каждый четвертый считает это положение плохим или очень плохим, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в июне среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Согласно результатам социологического исследования, 61% россиян считают, что материальное положение их семей на данный момент находится на среднем уровне. Три года назад, такое мнение было у 70% респондентов.

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Как Алексей Преснов «бодался» с Минфином России

Алексей Преснов, бывший обвиняемый по делу о миллиардном хищении, попытался через суд добиться от Сбербанка и Минфина России 1,6 млн рублей упущенной во время следствия выгоды по банковским вкладам.

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Команда Северного флота в очередной раз победила на «Кубке моря -2018»

Североморцы приняли участие в 33 из 38 номинаций, в которых проверялись знания и практические навыки как отдельных специалистов и командиров, так и корабельных боевых расчётов, в том числе расчёта ГКП - БИЦ - штурман, обеспечивающего безопасность маневрирования корабля.

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Северный национальный колледж начнет подготовку специалистов в сфере туризма

В этом году после прохождения процедуры лицензирования на осуществление образовательной деятельности по специальности «43.02.10. Туризм» Северный национальный колледж приглашает поступающих получить эту специальность на базе среднего общего образования (11 классов) с последующим присвоением квалификации «специалист по туризму».

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Передвижная выставка «Притяжение Севера» открывается в Мончегорске

Посетителям будут представлены информационные планшеты, посвящённые особенностям географии Мурманской области, её туристического потенциала, геологии, растительного и животного мира, национального состава и пр. Отдельное внимание уделено представителям национальных меньшинств – саамскому и поморскому населению, их традициям.

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На потребительском рынке Мурманской области в январе-мае 2018 года сохранялась тенденция роста физических объёмов розничной торговли

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, при этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 1,4%, по непродовольственным товарам, напротив, сократился на 1,3%.