Мурманская область. АрктикаПодробнее03.07.18 13:48
Возрождается «Сказка»Согласно проекту реконструкции объект превратится в многофункциональный комплекс для детей и подростков. Будут применены решения на уровне последних достижений отечественного и зарубежного паркостроения. Территория комплекса выстраивается с учетом рельефа местности и максимального сохранения зеленых насаждений.Подробнее03.07.18 13:44
В день рождения Госавтоинспекции России «подарили» троллейбус!– Огромное спасибо предприятию за символичный подарок. Этот троллейбус будет еще раз напоминать и водителям, и пассажирам, и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, – отметил начальник Управления ГИБДД России по Мурманской области Алексей Тарунин.Подробнее03.07.18 13:39
Суд наказал любителей крабовОни признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору).Подробнее03.07.18 13:29
Драка около бара, во время которой погиб мужчина, потянет на пятнадцать лет лишения свободыВо время драки злоумышленник со значительной силой нанёс потерпевшему не менее 10 ударов кулаками, а затем скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.Подробнее03.07.18 12:18
Перспектива затягивания поясов не радует россиянПочти две трети россиян оценивают нынешнее материальное положение своих семей как среднее, однако каждый четвертый считает это положение плохим или очень плохим, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в июне среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Согласно результатам социологического исследования, 61% россиян считают, что материальное положение их семей на данный момент находится на среднем уровне. Три года назад, такое мнение было у 70% респондентов.Подробнее03.07.18 12:02
Как Алексей Преснов «бодался» с Минфином РоссииАлексей Преснов, бывший обвиняемый по делу о миллиардном хищении, попытался через суд добиться от Сбербанка и Минфина России 1,6 млн рублей упущенной во время следствия выгоды по банковским вкладам.Подробнее03.07.18 11:30
Команда Северного флота в очередной раз победила на «Кубке моря -2018»Североморцы приняли участие в 33 из 38 номинаций, в которых проверялись знания и практические навыки как отдельных специалистов и командиров, так и корабельных боевых расчётов, в том числе расчёта ГКП - БИЦ - штурман, обеспечивающего безопасность маневрирования корабля.Подробнее03.07.18 11:10
Северный национальный колледж начнет подготовку специалистов в сфере туризмаВ этом году после прохождения процедуры лицензирования на осуществление образовательной деятельности по специальности «43.02.10. Туризм» Северный национальный колледж приглашает поступающих получить эту специальность на базе среднего общего образования (11 классов) с последующим присвоением квалификации «специалист по туризму».Подробнее03.07.18 11:03
Передвижная выставка «Притяжение Севера» открывается в МончегорскеПосетителям будут представлены информационные планшеты, посвящённые особенностям географии Мурманской области, её туристического потенциала, геологии, растительного и животного мира, национального состава и пр. Отдельное внимание уделено представителям национальных меньшинств – саамскому и поморскому населению, их традициям.Подробнее03.07.18 10:51
На потребительском рынке Мурманской области в январе-мае 2018 года сохранялась тенденция роста физических объёмов розничной торговлиОборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, при этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 1,4%, по непродовольственным товарам, напротив, сократился на 1,3%.
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 480 человек
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Последние комментарии
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Константин
01.07.18 19:02
слишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольст
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
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