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Мурманская область. Арктика21.09.18 09:20

Как на войне – прошли военно-спортивная игра «Зарница»

На базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» (район п.Кильдинстрой) была организована военно-спортивная игра допризывной молодёжи «Зарница», посвященная «Дню защитников Заполярья  и 73-летию  Победы в Великой Отечественной войне». Игра проводилась уже в четвертый раз. В ходе игры команды-участники воспитывали в себе патриотизм и гражданственность, формировали навыки, необходимые при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках игры прошли лично-командные соревнования: «минное поле», «сборка-разборка автомата», «викторина по памятным датам Заполярья», «химзащита», «оказание первой медицинской помощи» и др. Были проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО), а также конкурс ужинов, приготовленных участниками в полевых условиях.  Так же все участники могли попробовать свои силы в стрельбе из лука и во фланкировке шашкой.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в соревнованиях приняли  участие организованные команды допризывной молодёжи (юноши 13-15, 16-17 лет и 18-24 года) из Мурманска и  Апатитов.

По сумме всех этапов и конкурсов, командное первенство распределилось следующим образом:

IV  ступень (13-15 лет)

1 место - команда Мурманска ПВПК «Воин»;

V ступень (16-17 лет)

1 место - команда МИК «Рубин»;

2 место - команда МБУ ДО города Мурманска «ЦДЮТ» «Ежи»;

3 место - команда из Апатитов «Полярные волки»;

VI ступень (18-24 года)

1 место - сборная команда «Звезда Пушкина»;

2 место - команда МИК.

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