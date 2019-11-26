Как навести порядок, когда всё оказалось в куче: и снег, и машины, и поломки спецтехники

Тема качество уборки дворовых территорий, очистка кровель от наледи, обеспечение муниципалитетов необходимыми ресурсами – в очередной раз стала одной из ключевых тем в региональном правительстве. На неё обратил внимание из Москвы губернатор во время еженедельного вчерашнего оперативного совещания в режиме видеоконференции.

О работе муниципальных образований и управляющих компаний по содержанию территорий Мурманской области доложил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов. Он отметил, что мониторинг уборки дорог, дворов и скатных крыш, а также оценка состояния спецтехники проводится раз в два дня. Всю информацию анализирует штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий.

«В муниципалитетах Мурманской области работают 250 единиц уборочной техники, 1170 дворников, 236 рабочих занимаются очисткой крыш», – сообщил Дмитрий Филиппов.

Вице-губернатор отметил, что на особом контроле остаётся ситуация с уборкой в ЗАТО Александровск, где на прошлой неделе из строя вышли сразу несколько единиц уборочной техники. В зоне внимания и Мончегорск, муниципальное предприятие, которое занимается уборкой улиц, испытывает кадровый голод – не хватает нескольких трактористов.

Также Дмитрий Филиппов подчеркнул, что на скорость уборки наледи с кровель напрямую влияет количество личного автотранспорта. Необходимо выработать действенную систему оповещения автовладельцев о планируемых работах по сбиванию наледи. Кроме того, управляющим компаниям предстоит разъяснить жильцам последних этажей важность своевременной очистки от снега крыш балконов.

По итогам доклада губернатор поручил представителям Государственной жилищной инспекции на местах усилить контроль за качеством содержания придомовых территорий и активнее стимулировать управляющие организации выполнять свои обязанности.