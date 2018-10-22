Как обеспечивается безопасность детей в школах, знает Роман Хацевич

Сегодня, 19 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет представитель Министерства образования Мурманской области Роман Хацевич. В этот раз мы поговорим о том, как обеспечивается безопасность детей в школах, что делать в случае теракта и других чрезвычайных ситуаций. Спросим у гостя в прямом эфире: «Будут ли ужесточены меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в Керчи?».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.