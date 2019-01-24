Как рассмешить Сочи, знает Николай Паршин

Сегодня, 24 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Завершился второй тур международного фестиваля «КиВиН-2019». И добрая часть заполярных команд уже вернулась домой. Каких результатов удалось достичь мурманским командам весёлых и находчивых? сумели ли они покорить сердца мастодонтов юмора? На эти и другие вопросы в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит наш новый гость - редактор Мурманской лиги КВН Николай Паршин.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.