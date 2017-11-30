Как скажет ОПЕК+, туда и валюта пойдёт

Сегодня утром мировые цены на нефть растут в преддверии встречи министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), по итогам которой, как ожидается, будет принято решение о продлении сделки, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры внимательно следят за новостями из Вены, где в четверг состоится встреча ОПЕК+.

В среду прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ (Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee, JMMC), в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. JMMC рекомендовал продлить сделку на период после первого квартала 2018 года, однако не определился со сроком такого продления, сообщал министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук. Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что на встрече в четверг будет принято решение о продлении соглашения, как и рекомендовал JMMC.

По мнению аналитиков, которое приводит издание «The Wall Street Journal», рынок склоняется к тому, что сделка будет продлена ещё на девять месяцев, то есть до конца следующего года. По словам экспертов, любой признак продления сделки на менее короткий, чем девять месяцев, срок может привести к снижению нефтяных котировок.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,5196 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 18,85 копейки. К последней сделке 29 ноября доллар снизился 10,04 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 22,11 копейки и составил 69,4211 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 2,39 копейки.