В Баренцевом море завершилось комплексное учение противолодочных сил Северного флота по обнаружению, слежению и вытеснению подводной лодки условного противника из заданного района. Оно продолжалось в течение недели.

В учении были задействованы четыре надводных корабля, четыре противолодочных самолёта Ил-38 и две многоцелевые подводные лодки. Также в мероприятии приняли участие отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, которые выполняли задачи в ближней зоне и в акватории пунктов базирования атомных подводных лодок Северного флота.

В ходе учения были отработаны действия дежурных экипажей противолодочной авиации, малых противолодочных кораблей, подводных лодок и групп боевых пловцов по различным внезапным вводным.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» в составе поисково-ударной группы отработали тактику поиска подводной лодки условного противника во взаимодействии с авиацией и подводными лодками, что значительно повышает эффективность обнаружения подводного противника, а также обеспечивает его гарантированное уничтожение в случае ведения вооружённой борьбы на море.